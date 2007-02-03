آیه روز:

والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، واللیل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فالهمها فجورها وتقواها، قَد افلح من زکاها، وقَد خاب من دساها

سوگند به خورشید و گسترش روشنى اش و به ماه هنگامی که از پى آن برآید و به روزچون خورشید را به خوبى آشکار کند و به شب هنگامی که خورشید را فرو پوشد و به آسمان و آنکه آن را بنا کرد و به زمین و آنکه آن را گستراند و به نفس و آنکه آن را درست و نیکو نمود ، پس بزهکارى و پرهیزکارى اش را به او الهام کرد . بى تردید کسى که نفس را از آلودگى پاک کرد ورشد داد، رستگار شد و کسى که آن را به آلودگى ها و امور بازدارنده از رشد بیالود از رحمت حق نومید شد .

سوره شمس، آیات 1 تا 10

احادیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمودند:



العباده سبعون جزء، افضلها جزء طلب الحلال



عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.



ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

امام حسین (ع):



لاتـرفع حــاجتک الا الـى احـد ثلاثة: الـى ذى دیـن، او مــروة او حسب .



جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد .

تحف العقول ، صفحه 251

حضرت علی(ع):

کان کثیرا ما ینادى به اصحابه تجهزوا رحمکم الله، فَقَد نودى فیکم بالرحیل، و اقلوا العرجةَ على الدنیا، وانقَلبوا بصالح ما بحضرتکم من الزاد، فَان امامکم عقبة کؤودا، و منازل مخوفة مهولة، لابد من الورود علیها والوقوف عندها. واعلموا ان ملاحظ المنیة نحوکم دائبة .

که یاران خود را در بسیارى از اوقات به آن پند مى داد خدا شما را رحمت کند، مجهز شوید که شما را براى کوچ کردن دعوت کرده اند، میل ماندن در دنیا را کم کنید و با توشه شایسته اى که دارید به سوى خدا بازگردید، که پیش روى شما گردنه اى سخت و منازلى ترسناک و هول آور است، که چاره اى از ورود به آن و وقوف در آن ندارید. بدانید مرگ به طور جدى دیده خود را به سوى شما دوخته است .

امام سجاد(ع) در طلب حوائج از خدای متعال:

اللهم یا منتهى‏ مطلب الحاجات، و یا من عنده نیل الطلبات، و یا من لایبیع نعمه الاثمان، و یا من لایکدرعطایاه بالاِمتنان، و یا من یستغنى‏ به و لایستغنى‏ عنه ...

پروردگارا، اى نهایت مطلب حاجات و اى کسى که رسیدن به تمام خواسته‏ها در دست توست، اى آن که نعمتهایت را به بها نمى‏فروشى و اى کسى که عطاهایت را به کدورت منت آلوده نمى‏سازى، و اى که به تو بى‏نیاز شوند، و از تو بى‏نیاز نباشند ...