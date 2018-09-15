به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمودی با اشاره به برگزاری هرچه مطلوب تر برنامه های دهه اول محرم سال جاری، گفت: با توجه به ظرفیت شهرستان الیگودرز و با هماهنگی های انجام شده در دهه اول ماه محرم سال جاری این اداره بیش از ۱۰۰ مبلغ و مبلغه را به مساجد و هیئت های مذهبی شهر و روستاهای شهرستان الیگودرز اعزام کرده است.
وی، افزود: تحلیل علمی مسائل خرافی وعرفان های نوظهور، تبیین منویات مقام معظم رهبری، تحکیم حجاب و عفاف، تشکیل خانواده و تحکیم آن، تبلیغ چهره به چهره، پاسخگویی به سوالات اقشار مختلف مردم و برگزاری مراسم عزاداری از مهم ترین فعالیت های مبلغین اعزامی در این ایام است.
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