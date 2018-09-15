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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

هم‌زمان با ماه محرم صورت گرفت؛

اعزام ۱۰۰ مبلغ و مبلغه به مساجد و هیئت‌های مذهبی الیگودرز

اعزام ۱۰۰ مبلغ و مبلغه به مساجد و هیئت‌های مذهبی الیگودرز

الیگودرز- رئیس اداره تبلیغات اسلامی الیگودرز از اعزام ۱۰۰ مبلغ و مبلغه به مساجد و هیئت‌های مذهبی این شهرستان هم‌زمان با ماه محرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ­الاسلام محمد محمودی با اشاره به برگزاری هرچه مطلوب­ تر برنامه ­های دهه اول محرم سال جاری، گفت: با توجه به ظرفیت شهرستان الیگودرز و با هماهنگی­ های انجام شده در دهه اول ماه محرم سال جاری این اداره بیش از ۱۰۰ مبلغ و مبلغه را به مساجد و هیئت های مذهبی شهر و روستاهای شهرستان الیگودرز اعزام کرده است.

وی، افزود: تحلیل علمی مسائل خرافی وعرفان­ های نوظهور، تبیین منویات مقام معظم رهبری، تحکیم حجاب و عفاف، تشکیل خانواده و تحکیم آن، تبلیغ چهره به چهره، پاسخ­گویی به سوالات اقشار مختلف مردم و برگزاری مراسم عزاداری از مهم ترین فعالیت­ های مبلغین اعزامی در این ایام است.

کد مطلب 4403318

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