به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ­الاسلام محمد محمودی با اشاره به برگزاری هرچه مطلوب­ تر برنامه ­های دهه اول محرم سال جاری، گفت: با توجه به ظرفیت شهرستان الیگودرز و با هماهنگی­ های انجام شده در دهه اول ماه محرم سال جاری این اداره بیش از ۱۰۰ مبلغ و مبلغه را به مساجد و هیئت های مذهبی شهر و روستاهای شهرستان الیگودرز اعزام کرده است.

وی، افزود: تحلیل علمی مسائل خرافی وعرفان­ های نوظهور، تبیین منویات مقام معظم رهبری، تحکیم حجاب و عفاف، تشکیل خانواده و تحکیم آن، تبلیغ چهره به چهره، پاسخ­گویی به سوالات اقشار مختلف مردم و برگزاری مراسم عزاداری از مهم ترین فعالیت­ های مبلغین اعزامی در این ایام است.