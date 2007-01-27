ایثار و شهادت نقطه اوج فرهنگ دینی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر یار نسب جانشین کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر و مدیر کل تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اهم برنامه های این کمیته را به شرح زیر اعلام کرد:
الف) برنامه های مصوب کمیته ایثارگران
1- قرائت پیام مقام معظم رهبری (در صورت اخذ پیام) به صورت همزمان.
2-ارتباط و پیوند برنامه های کمیته با موضوع سال پیامبر اعظم (ص).
3- تشکیل جلسات کمیته ایثارگران با توجه به ترکیب و شرح و ظایف اعضاء.
4- انتخاب و معرفی یک گلزار روستایی توسط هر استان جهت انجام برنامه ویژه میهمانی لاله ها به عنوان نماد روستایی. (دارای بیشترین تعداد شهید و ایثارگر، داشتن شهدای شاخص، داشتن ویژگی های خاص)
5- انجام تبیلغات محیطی و رسانه ای درخصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (قبل، حین و بعد از مراسم) و تجلیل از ایثارگران با در نظر گرفتن سال پیامبر (ص).
6- برگزاری مراسم غباروبی و عطر افشانی مزارهای شهدا در کلیه قطعات اعم از گلزارهای شهری و روستایی سطح کشور.
7- اطلاع رسانی دستگاه های عضو کمیته برای شرکت آحاد مردم در مراسم.
8- تعویض پرچم قبور شهدا در گلزارهای شهدای شهری با هماهنگی کمیته روستایی و بسیج به صورت نمادین در گلزارهای سراسر کشور.
9- گلباران مزار و گلزارهای شهدا توسط چرخ بالها.
10- حضور دژبان و گروه موزیک و سرود در مراسم میهمانی لاله ها در گلزارهای سراسری کشور.
11- هماهنگی جهت تهیه گل و گلاب توسط شهرداری و توزیع آن مطابق برنامه های ستاد اجرایی (متولیان مراسم).
12- دعوت از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب هر دستگاه برای ذکر خاطره و تجلیل از آن در روز مراسم.
13- برپایی ایستگاه نقاشی، نمایشی، شعر برای کودکان (به نام شهدا و سال پیامبر صلی الله علیه و آله) در جوار گلزار شهدا.
14- تقسیم قطعات و مزارها بین گروهها برای غبار روبی و عطر افشانی (به خصوص شهدای گمنام).
15- اجرای شعر و سرود حماسی در گلزارهای شهدا.
16- حضور در گلزارهای شهدای سراسر کشور جهت تجدید پیمان با شهدا.
17- هماهنگی با مدارس اقلیت های دینی جهت حضور دانش آموزان در مزار مطهر شهیدان اقلیت های دینی.
18- ایجاد تمهیدات لازم در پخش کلیپ، فیلم در مراسم.
19- برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع اقلام تبلیغی در روز مراسم لاله ها در گلزارهای شهدای سراسر کشور.
20- هماهنگی جهت افتتاح و نامگذاری پروژه های مختلف استانی در این ایام به نام شهدا و موضوعات ایثار به جانبازان، آزادگان.
21- هماهنگی جهت حضور نمادین ایثارگران (جانبازان، آزادگان و خانواده محترم آنان به خصوص خانواده معظم شهدا) در مراسم میهمانی اله ها روز 12 بهمن، راهپیمایی روز 22 بهمن.
22- برای تجلیل از شهدای گمنام طاق نصرتی به شکل لاله یا هر طرح جالب دیگری نصب گردد.
23- برپایی نمایشگاه عکس، کتاب، فیلم و ... مربوط به ایثار و شهادت در کلیه دانشگاه ها،مراکز آموزش عالی، مدارس، پارکها، گلزار ها و ... (براین این منظور می توان از انتشارات خاص این موضوع دعوت به عمل آورد تا با تخفیف کتب خود را عرضه نمایند.)
24- برگزاری یادواره شهدای دوران انقلاب، ترور و ... در ایام الله دهه فجر.
25- درج جملاتی از شهدای دوران انقلاب، امام و رهبری در سربرگ نامه های اداری.
26- بازدید و تجلیل مسئولین و کارکنان از خانواده های محترم ایثارگران.
27- برنامه ذکر خاطرات زندانیان سیاسی دوران قبل از انقلاب در حضور فرزندان پرسنل هر وزارتخانه.
28- اجرای تئاتر و نمایش مربوط به دفاع مقدس، ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران در بین دانشگاه ها و مدارس و روستاهای سراسر کشور.
29- دعوت از ایثارگران محترم دوران انقلاب به منظور ایراد سخنرانی و ذکر خاطره در ادارات، مدارس، دانشگاه ها و مساجد (با توجه به شرایط سنی هر گروه
30 -بازدید از آسایشگاه و مراکز توانبخشی جانبازان و معلولین.
31- برپایی شب شعر و خاطره با حضور خانواده های معظم ایثارگران و تجلیل و تقدیر و اعطای هدایا و لوح تقدیر به آنان.
32- هماهنگی با آموزش و پرورش، بسیج و مراکز آموزش عالی جهت بازدید از موزه ها، گلزارها و مناطق عملیاتی.
33- معرفی ایثارگران اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، به صورت انشایی در بین مقاطع راهنمایی و دبیرستانی.
34- تاکید بر اختصاص موضوعات انشا مربوط به مضامین فرهنگ ایثار و شهادت در ایام دهه مبارک فجر.
35- هماهنگی به منظور قرائت سوره فجر در مراسم صبحگاهی مدارس سراسر کشور.
36- برنامه ریزی و هماهنگی جهت نواختن زنگ ایثار در مدارس.
37- سایر برنامه های فرهنگی، مذهبی، هنری، ورزشی، حماسی به تناسب و فراخوان استان و شهرستان.
ب- ساختار و شرح وظایف کمیته ایثارگری ستادی، استانی و شهرستانی
1- ترکیب اعضاء کمیته مرکزی ایثارگران
1-1 - معاون پژوهشی و ارتباطات فرهنگی رئیس کمیته
2-1- مدیر کل تبلیغات و مراکز فرهنگی جانشین
3-1- نماینده امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی عضو کمیته
4-1- اداره یکم ستاد مشترک ارتش عضو کمیته
5-1- سازمان تبلیغات اسلامی عضو کمیته
6-1- مرکز رسیدگی به امور مساجد عضو کمیته
7-1- مدیریت ایثارگران ناجا عضو کمیته
8-1- مدیریت ایثارگران معاونت نیروی انسانی بسیج عضو کمیته
9-1- مدیریت ایثارگران آموزش و پرورش عضو کمیته
10-1- نماینده امور ایثارگران وزارت کشور عضو کمیته
11-1- مدیریت ایثارگران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو کمیته
12-1- مدیریت ایثارگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو کمیته
13-1- نماینده ستاد دهه فجر شورای هماهنگی تبیلغات عضو کمیته
14-1- نماینده تام الاختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عضو کمیته
15-1- نماینده سازمان بهشت زهرا (س) عضو کمیته
16-1- نماینده اقلیتهای دینی کمیته
2- وظایف کمیته مرکزی:
1-2- سازماندهی و ساماندهی و اقدامات ایثارگران و خانواده های آنان در مراسم ایام الله دهه فجر و مراسم میهمانی لاله ها در سال پیامبر اعظم (ص)
2-2- برنامه ریزی درخصوص استفاده از پتانسیل، ظرفیت و امکانات ادارات، سازمانها، نهادهای مرتبط با ایثارگران برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران
3-2- برنامه ریزی در خصوص تقسیم وظایف اشخاص و زیر مجموعه های تابعه آن در استانها و شهرستانها
4-2- تهیه و ابلاغ برنامه ها به زیر مجموعه های تابعه جهت اجرا
5-2 نظارت بر اجرای برنامه ها در سطح استانها و شهرستانها
3- ترکیب اعضاء کمیته ایثارگران در استان
1-3- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان به عنوان رئیس کمیته
2-3- معاون پژوهشی استان جانشین کمیته
3-3- نماینده سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تبیلغات اسلامی، ارشد آجا، ناجا، آموزش و پرورش، مشاور استانداری، دانشگاه های استان، صدا و سیما، ستاد دهه فجر شورای هماهنگی عضو کمیته
4- ترکیب اعضای کمیته ایثارگران در شهرستان
1-4- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان رئیس کمیته
2-4- معاون فرهنگی، پژوهشی در شهرستان به عنوان جانشین کمیته
3-4- نماینده جهاد کشاورزی، سازمان تبیلغات اسلامی، ارشد نظامی منطقه، ناجا، آموزش و پرورش، مشاور فرماندار، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، صدا و سیما، ستاد دهه فجر شورای هماهنگی عضو کمیته
تبصره: شرکت نمایندگان سایر ادارت، سازمانها، و نهادهای غیر مذکور درکمیته مذکور به تشخیص رئیس و جانشین کمیته استانی و شهرستانی بلامانع است.
5- وظایف کمیته های استانی و شهرستانی
1-5- تشکیل جلسات کمیته و تقسیم وظایف بین اعضاء
2-5- اجرای برنامه های ابلاغی (به تناسب و فراخور استانها و شهرستانها) کمیته مرکزی
3-5- اجرای سایر برنامه های بومی و محلی
4-5- ارایه گزارش عملکرد به کمیته مرکزی
5-5- انتخاب یک گلزار روستایی به عنوان نماد گلزار روستایی در استانها
تبصره: کمیته اجرایی مراسم میهمانی لاله هادر بهشت زهرا "س" با توجه به گسترده و اهمیت خاص توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با هماهنگی و نظارت اداره تبلیغات و مراکز فرهنگی تشکیل و فعالیت می نمایند.
