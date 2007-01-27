ایثار و شهادت نقطه اوج فرهنگ دینی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر یار نسب جانشین کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر و مدیر کل تبلیغات بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اهم برنامه های این کمیته را به شرح زیر اعلام کرد:

الف) برنامه های مصوب کمیته ایثارگران

1- قرائت پیام مقام معظم رهبری (در صورت اخذ پیام) به صورت همزمان.

2-ارتباط و پیوند برنامه های کمیته با موضوع سال پیامبر اعظم (ص).

3- تشکیل جلسات کمیته ایثارگران با توجه به ترکیب و شرح و ظایف اعضاء.

4- انتخاب و معرفی یک گلزار روستایی توسط هر استان جهت انجام برنامه ویژه میهمانی لاله ها به عنوان نماد روستایی. (دارای بیشترین تعداد شهید و ایثارگر، داشتن شهدای شاخص، داشتن ویژگی های خاص)

5- انجام تبیلغات محیطی و رسانه ای درخصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (قبل، حین و بعد از مراسم) و تجلیل از ایثارگران با در نظر گرفتن سال پیامبر (ص).

6- برگزاری مراسم غباروبی و عطر افشانی مزارهای شهدا در کلیه قطعات اعم از گلزارهای شهری و روستایی سطح کشور.

7- اطلاع رسانی دستگاه های عضو کمیته برای شرکت آحاد مردم در مراسم.

8- تعویض پرچم قبور شهدا در گلزارهای شهدای شهری با هماهنگی کمیته روستایی و بسیج به صورت نمادین در گلزارهای سراسر کشور.

9- گلباران مزار و گلزارهای شهدا توسط چرخ بالها.

10- حضور دژبان و گروه موزیک و سرود در مراسم میهمانی لاله ها در گلزارهای سراسری کشور.

11- هماهنگی جهت تهیه گل و گلاب توسط شهرداری و توزیع آن مطابق برنامه های ستاد اجرایی (متولیان مراسم).

12- دعوت از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب هر دستگاه برای ذکر خاطره و تجلیل از آن در روز مراسم.

13- برپایی ایستگاه نقاشی، نمایشی، شعر برای کودکان (به نام شهدا و سال پیامبر صلی الله علیه و آله) در جوار گلزار شهدا.

14- تقسیم قطعات و مزارها بین گروهها برای غبار روبی و عطر افشانی (به خصوص شهدای گمنام).

15- اجرای شعر و سرود حماسی در گلزارهای شهدا.

16- حضور در گلزارهای شهدای سراسر کشور جهت تجدید پیمان با شهدا.

17- هماهنگی با مدارس اقلیت های دینی جهت حضور دانش آموزان در مزار مطهر شهیدان اقلیت های دینی.

18- ایجاد تمهیدات لازم در پخش کلیپ، فیلم در مراسم.

19- برپایی ایستگاه های صلواتی و توزیع اقلام تبلیغی در روز مراسم لاله ها در گلزارهای شهدای سراسر کشور.

20- هماهنگی جهت افتتاح و نامگذاری پروژه های مختلف استانی در این ایام به نام شهدا و موضوعات ایثار به جانبازان، آزادگان.

21- هماهنگی جهت حضور نمادین ایثارگران (جانبازان، آزادگان و خانواده محترم آنان به خصوص خانواده معظم شهدا) در مراسم میهمانی اله ها روز 12 بهمن، راهپیمایی روز 22 بهمن.

22- برای تجلیل از شهدای گمنام طاق نصرتی به شکل لاله یا هر طرح جالب دیگری نصب گردد.

23- برپایی نمایشگاه عکس، کتاب، فیلم و ... مربوط به ایثار و شهادت در کلیه دانشگاه ها،مراکز آموزش عالی، مدارس، پارکها، گلزار ها و ... (براین این منظور می توان از انتشارات خاص این موضوع دعوت به عمل آورد تا با تخفیف کتب خود را عرضه نمایند.)

24- برگزاری یادواره شهدای دوران انقلاب، ترور و ... در ایام الله دهه فجر.

25- درج جملاتی از شهدای دوران انقلاب، امام و رهبری در سربرگ نامه های اداری.

26- بازدید و تجلیل مسئولین و کارکنان از خانواده های محترم ایثارگران.

27- برنامه ذکر خاطرات زندانیان سیاسی دوران قبل از انقلاب در حضور فرزندان پرسنل هر وزارتخانه.

28- اجرای تئاتر و نمایش مربوط به دفاع مقدس، ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران در بین دانشگاه ها و مدارس و روستاهای سراسر کشور.

29- دعوت از ایثارگران محترم دوران انقلاب به منظور ایراد سخنرانی و ذکر خاطره در ادارات، مدارس، دانشگاه ها و مساجد (با توجه به شرایط سنی هر گروه

30 -بازدید از آسایشگاه و مراکز توانبخشی جانبازان و معلولین.

31- برپایی شب شعر و خاطره با حضور خانواده های معظم ایثارگران و تجلیل و تقدیر و اعطای هدایا و لوح تقدیر به آنان.

32- هماهنگی با آموزش و پرورش، بسیج و مراکز آموزش عالی جهت بازدید از موزه ها، گلزارها و مناطق عملیاتی.

33- معرفی ایثارگران اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله، به صورت انشایی در بین مقاطع راهنمایی و دبیرستانی.

34- تاکید بر اختصاص موضوعات انشا مربوط به مضامین فرهنگ ایثار و شهادت در ایام دهه مبارک فجر.

35- هماهنگی به منظور قرائت سوره فجر در مراسم صبحگاهی مدارس سراسر کشور.

36- برنامه ریزی و هماهنگی جهت نواختن زنگ ایثار در مدارس.

37- سایر برنامه های فرهنگی، مذهبی، هنری، ورزشی، حماسی به تناسب و فراخوان استان و شهرستان.

ب- ساختار و شرح وظایف کمیته ایثارگری ستادی، استانی و شهرستانی

1- ترکیب اعضاء کمیته مرکزی ایثارگران

1-1 - معاون پژوهشی و ارتباطات فرهنگی رئیس کمیته

2-1- مدیر کل تبلیغات و مراکز فرهنگی جانشین

3-1- نماینده امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی عضو کمیته

4-1- اداره یکم ستاد مشترک ارتش عضو کمیته

5-1- سازمان تبلیغات اسلامی عضو کمیته

6-1- مرکز رسیدگی به امور مساجد عضو کمیته

7-1- مدیریت ایثارگران ناجا عضو کمیته

8-1- مدیریت ایثارگران معاونت نیروی انسانی بسیج عضو کمیته

9-1- مدیریت ایثارگران آموزش و پرورش عضو کمیته

10-1- نماینده امور ایثارگران وزارت کشور عضو کمیته

11-1- مدیریت ایثارگران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عضو کمیته

12-1- مدیریت ایثارگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو کمیته

13-1- نماینده ستاد دهه فجر شورای هماهنگی تبیلغات عضو کمیته

14-1- نماینده تام الاختیار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عضو کمیته

15-1- نماینده سازمان بهشت زهرا (س) عضو کمیته

16-1- نماینده اقلیتهای دینی کمیته

2- وظایف کمیته مرکزی:

1-2- سازماندهی و ساماندهی و اقدامات ایثارگران و خانواده های آنان در مراسم ایام الله دهه فجر و مراسم میهمانی لاله ها در سال پیامبر اعظم (ص)

2-2- برنامه ریزی درخصوص استفاده از پتانسیل، ظرفیت و امکانات ادارات، سازمانها، نهادهای مرتبط با ایثارگران برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از ایثارگران

3-2- برنامه ریزی در خصوص تقسیم وظایف اشخاص و زیر مجموعه های تابعه آن در استانها و شهرستانها

4-2- تهیه و ابلاغ برنامه ها به زیر مجموعه های تابعه جهت اجرا

5-2 نظارت بر اجرای برنامه ها در سطح استانها و شهرستانها

3- ترکیب اعضاء کمیته ایثارگران در استان

1-3- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان به عنوان رئیس کمیته

2-3- معاون پژوهشی استان جانشین کمیته

3-3- نماینده سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تبیلغات اسلامی، ارشد آجا، ناجا، آموزش و پرورش، مشاور استانداری، دانشگاه های استان، صدا و سیما، ستاد دهه فجر شورای هماهنگی عضو کمیته

4- ترکیب اعضای کمیته ایثارگران در شهرستان

1-4- رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان رئیس کمیته

2-4- معاون فرهنگی، پژوهشی در شهرستان به عنوان جانشین کمیته

3-4- نماینده جهاد کشاورزی، سازمان تبیلغات اسلامی، ارشد نظامی منطقه، ناجا، آموزش و پرورش، مشاور فرماندار، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، صدا و سیما، ستاد دهه فجر شورای هماهنگی عضو کمیته

تبصره: شرکت نمایندگان سایر ادارت، سازمانها، و نهادهای غیر مذکور درکمیته مذکور به تشخیص رئیس و جانشین کمیته استانی و شهرستانی بلامانع است.

5- وظایف کمیته های استانی و شهرستانی

1-5- تشکیل جلسات کمیته و تقسیم وظایف بین اعضاء

2-5- اجرای برنامه های ابلاغی (به تناسب و فراخور استانها و شهرستانها) کمیته مرکزی

3-5- اجرای سایر برنامه های بومی و محلی

4-5- ارایه گزارش عملکرد به کمیته مرکزی

5-5- انتخاب یک گلزار روستایی به عنوان نماد گلزار روستایی در استانها

تبصره: کمیته اجرایی مراسم میهمانی لاله هادر بهشت زهرا "س" با توجه به گسترده و اهمیت خاص توسط سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با هماهنگی و نظارت اداره تبلیغات و مراکز فرهنگی تشکیل و فعالیت می نمایند.