  1. استانها
  2. ایلام
۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد:

کشف ۵ هزار پوشک و دستمال مرطوب احتکار شده در ایلام

کشف ۵ هزار پوشک و دستمال مرطوب احتکار شده در ایلام

ایلام-رئیس پلیس آگاهی استان ایلام از کشف پنج هزار پوشک و دستمال مرطوب احتکار شده در ایلام خبر داد.

سرهنگ علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی این پلیس موفق شدند تعداد ۵ هزار و۴۱۲ پوشک و دستمال مرطوب به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر ایلام را کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه پرونده ای تشکیل ، انبار موصوف پلمب و متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ، پلیس آگاهی با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم به شدت برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ مهری در پایان گفت: چنانچه همشهریان گرامی در این زمینه خبری دارند همکاران ما در پلیس آگاهی با شماره ۱۳۰ آماده رسیدگی به شکایات و اخبار آنان  هستند.

کد مطلب 4403362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه