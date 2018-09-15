کشف ۵ هزار پوشک و دستمال مرطوب احتکار شده در ایلام

سرهنگ علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی این پلیس موفق شدند تعداد ۵ هزار و۴۱۲ پوشک و دستمال مرطوب به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال را در یکی از انبارهای غیرمجاز شهر ایلام را کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه پرونده ای تشکیل ، انبار موصوف پلمب و متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

رئیس پلیس آگاهی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ، پلیس آگاهی با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم به شدت برابر قانون برخورد خواهد کرد.

سرهنگ مهری در پایان گفت: چنانچه همشهریان گرامی در این زمینه خبری دارند همکاران ما در پلیس آگاهی با شماره ۱۳۰ آماده رسیدگی به شکایات و اخبار آنان هستند.