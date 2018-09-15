اعزام ۱۲۰۰ مبلغ در ایام محرم به مناطق مختلف استان البرز

حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام هزار و ۲۰۰ مبلغ و مبلغه ویژه ایام محرم به مساجد و حسینیههای استان خبر داد و اظهار کرد: تبلیغات اسلامی البرز با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی این استان نسبت به اعزام این مبلیغن در سطح مساجد، حسینیهها و هیئتهای مذهبی اقدام کرده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به درخواست ادارات کل استان البرز تعدادی از این مبلغین به ادارات استانی و شهرستانی اعزامشدهاند و ازجمله وظایف این مبلغین تبیین قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام برای آحاد مردم بهویژه جوانان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز سخنرانی بهمنظور تبیین و تشریح ابعاد قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، بیان نحوه حرکت امام به سمت کربلا و چگونگی شهادت اصحاب ایشان، جلسات پرسش و پاسخ، قرائت زیارت عاشورا، روضهخوانی و مداحی را از مهمترین فعالیتهای این روحانیون در دهه اول محرم اعلام کرد و گفت: تبیین قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و بیان اهداف شکلگیری واقعه کربلا را برای آحاد مردم بهویژه جوانان و نوجوانان ضروری است.
مسعودی خاطرنشان کرد: رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی با تأسی از قیام حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام جانانه در مقابل رژیم بعث ایستادگی کرده و آنها را از سرزمین ایران اسلامی بیرون انداختند به همین منظور نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی و حسینی زمینه رشد و بالندگی فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه اسلامی ما فراهم میکند.
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