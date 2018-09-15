بیست و هفتمین شماره مجله «تربیت اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» ویژه پاییز و زمستان ۹۷ منتشر شد.

آموزه‌ها و دلالت‌های نهضت عاشورا برای تربیت سیاسی، تبیین ابعاد و مؤلفه‌های برنامه درسی معنوی براساس منابع و متون مرتبط با آن و تحلیل محتوای کتب منبع رشته‌های مشاوره و روان‌شناسی بالینی برخی عناوین مقالات مندرج در شماره ۲۷ نشریه «تربیت اسلامی» است.

همچنین اخلاق حرفه‌ای معلمی در مکتب‏خانه؛ پژوهشی پدیدارشناسانه، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در آموزش و پرورش و اصول تربیت براساس مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی حکمت متعالیه از دیگر عناوین مقالات شماره اخیر مجله «تربیت اسلامی» است.

دوفصلنامه علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» به عنوان نخستین نشریه علمی پژوهشی در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی در ایران، می کوشد تا مسائل و مشکلات موجود در این زمینه را با کمک متخصصان و پژوهشگران بررسی کرده و زمینه را برای رشد و شکوفایی دانش تربیت اسلامی فراهم آورد.

مجله علمی پژوهشی «تربیت اسلامی» از سال ۱۳۸۴ با انتشار اولین شماره، فعالیت خود را آغاز کرده است.

این دوفصلنامه با دسترسی آزاد و آسان، آخرین یافته‌های پژوهشی را در دو نسخه چاپی و آنلاین به نشانی islamicedu.rihu.ac.ir منتشر می کند.