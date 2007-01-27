سردار میراحمدی برنامه های نیروی مقاومت بسیج در ایام دهه فجر را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار سید مجید میراحمدی مسئول کمیته بسیج ستاد دهه فجر و جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران، با بیان اینکه دهه فجر فرصت مغتنمی است تا مقایسه ای از آنچه بودیم و آنچه هستیم صورت گیرد ، گفت: یکی از تلاشهای دشمنان انقلاب این بوده است که نسل جوان و سایر ملتهایی که درک درستی از انقلاب نداشته اند را از درک این مفاهیم و پیروزی های عزت بخشی که در سایه این انقلاب حادث شده دور کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای مهم انقلاب تشکیل بسیج مستضعفین است، افزود: بسیج زاییده انقلاب، فرزند امام و سربازی فداکار برای کشور، رهبری و اسلام است.

جانشین فرماندهی نیروی مقاومت بسیج با بیان اینکه بسیج متعلق به مردم، در کنار مردم و برای مردم است، تصریح کرد: بسیج معجزه امام است و نقش و دستاوردهای آن در کشور با اصل و آرمانهای انقلاب مطابق است.

وی ادامه داد: مقابله با هر گونه تهدید داخلی و خارجی، کمک به ایجاد امنیت پایدار، تلاش برای تعمیق و گسترش فرهنگ دینی و انقلابی، مقابله با ناتو فرهنگی، کمک به سازندگی و محرومیت زدایی، تلاش برای تولید علم و جنبش نرم افزاری ، پرورش انسانهای مومن و فداکار تنها بخشی از اقدامات بسیج از بدو شکل گیری است.

سردار میراحمدی درادامه سخنان خود برنامه های نیروی مقاومت بسیج در ایام دهه فجر را به شرح زیر اعلام کرد:

پنج شنبه 12/11/85

دوازدهم محرم الحرام - سوم حضرت امام حسین (ع) - شهادت امام زین العابدین - ورود امام به میهن

روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) و رهبری

1- برگزاری صبحگاه سراسری در 000/40 مدرسه

2- حضور 5 هزار نفر از بسیجیان در مراسم سالروز ورودی امام (ره) در حرم مطهر امام خمینی (ره)

3- آغاز اعزام اردوهای راهیان نور بازدید از مناطق جنگی 000/000/1 نفر

4- آغاز درمان رایگان مردم در مراکز درمانی بسیج و اعزام 60 تیم پزشکی به مناطق محروم

5- مراسم برافراشته کردن پرچم متبرک شده حسینی در 350 شهرستان در میادین اصلی و یا مدارس بزرگ

6- برگزاری مسابقه ادعیه ومناجات دعای جامعه کبیره ( مفاهیم و حفظ در 000/10 پایگاه مقاومت بسیج خواهران

جمعه 13/11/85

روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، انتظار فرج و احیای ارزش های ملی

برگزاری مسابقه فرهنگی از کتاب نگاهی به تعلیم و تربیت در سیره نبوی و چاپ 000/20 جلد کتاب در بین فرهنگیان بسیجی

مسابقه فرهنگی از کتاب زیور آل محمد از کتاب مکارم الاخلاق و چاپ 000/10 جلد این کتاب

کوهستان ، نشاط - پایداری

شنبه 14/11/85

روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، فرهنگ و تمدن اسلامی

تجدید میثاق فرهنگیان با آرمانهای حضرت امام (ره) در مرقد امام خمینی ، برگزاری رزمایش گردانهای عاشورا و الزهرا بسیج در دو استان خوزستان و هرمزگان به استعداد 30 گردان با هدف کسب آمادگی برای مقابله با تهدیدات

یکشنبه 15/11/85



روزپیامبر اعظم (ص) انقلاب اسلامی ، منزلت زن و خانواده

1- همایش زن ، انقلاب اسلامی ، هویت بازیافته

2- همایش حجاب و هویت دختران ایرانی

3- برگزاری چهاردهمین کنگره پژوهشی و فرهنگی فاطمه شناسی در شیراز

4-برگزاری جلسات هم اندیشی سیاسی و فرهنگی با موضوع فن آوری هسته ای و دست آوردهای انقلاب

دوشنبه 16/11/85



روز پیامبر اعظم (ص) انقلاب اسلامی ، جوانان و خودباوری و نهضت علمی

برگزاری جشنواره ممتازین و مبتکرین دانش آموزی 14100 نفر - برگزاری مسابقات قرآن و عترت در 8 رشته برای 12000 نفر در مراکز استانهای سراسر کشور و بسیج دانش آموزی در استانها

سه شنبه 17/11/85



روزپیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، نیروهای مسلح و اقتدار ملی

1- تشکیل حلقه های انسانی در حمایت از فن آوری هسته ای

2- برگزاری صبحگاه مشترک بسیج و نیروهای مسلح بسیج دانش آموزی و در استانهای هرمزگان ، بوشهر ، اصفهان ، استان مرکزی

چهارشنبه 18/11/85



روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، عدالت و محرومیت زدایی

1- برگزاری همایش علمی - پژوهشی پیامبر اعظم (ص) استقامت و پایداری 2- افتتاح 305 طرح عمرانی بسیج و طرحهای سازندگی از جمله افتتاح 129 طرح عمرانی با هدف محرومیت زدایی در استان سیستان و بلوچستان

پنج شنبه 19/11/85

روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، ایمان ، ایثار ، شهادت

1- غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا

2- برگزاری یادواره شهدا در تعدادی از حوزه های و پایگاهها

3- آغاز طرح سرگذشت پژوهشی 3000 دانش آموز شهید

4- برگزاری صبحگاه دانش آموزی منطقه تهران بزرگ با ارتش جمهوری اسلامی ایران

جمعه 20/11/85



روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، قرآن، عترت و وحدت امت اسلامی

اجرای طرح ولایت اعضا هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی - شرکت بسیجیان در نماز جمعه - همایش بزرگداشت دهه فجر در دانشگاههای مراکز استانها

شنبه 21/11/85



روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، پیاداری و استکبار ستیزی

آیین بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پایگاههای مقاومت مساجد و واحدهای مقاومت دانش آموزی و اجرای برنامه فریاد الله اکبر

یکشنبه 22/11/85



روز پیامبر اعظم (ص) ، انقلاب اسلامی ، استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی

1- بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

2- شرکت گسترده بسیجیان در راهپیمایی

3- اجرای سرود 22 هزار نفری بسیج منطقه تهران بزرگ در میدان آزادی

4-اجرای سرود دانش آموزی در اجتماعات راهپیمایی شهرستانها

5- برپایی ایستگاههای صلواتی توسط بسیج اصناف و ادارات و محلات در مسیرهای راهپیمایی

6- ویزیت رایگان مردم در مراکز درمانی بسیج