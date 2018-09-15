یک شرکت حمل و نقل در قزوین تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور رسیدگی به تخلفات ۸ شرکت حمل و نقل کالای جاده ای برون شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، جلسه کمیسیون ماده ۱۲ در محل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور افشین پیرنون مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، معاون حمل و نقل، روسای اداره حمل و نقل کالا و حقوقی برگزار شد، تخلفات شرکت های حمل و نقل کالا مطابق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام لازم صادر شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر آن ضمن بازدید از پایانه کالا و کنترل عملکرد شرکت ها، با توجه به تخلفات احصاء شده از یکی از شرکت های حمل و نقل، ضمن تشکیل کمیسیون ویژه، آن به دلیل تضییع حقوق رانندگان وعدم رعایت قوانین و مقررات وتخلفات صورت گرفته به مدت یک ماه تعطیل شد.

پیرنون بیان کرد: جلسات کمیسیون ماده ۱۲ با هدف رسیدگی به مشکلات رانندگان در بخش تضییع حقوق آنان توسط برخی شرکت های حمل و نقل متخلف تشکیل می شود که این بار برای اولین بار در جلسات رسیدگی از شکات شرکت ها نیز در جلسه دعوت به عمل آمده و شکایت آنها مورد استماع قرار گرفت و رسیدگی به شکایت در حضور شاکی مربوطه صورت پذیرفت.

وی اظهار کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط این اداره کل تخلفات شرکت‌های حمل و نقل کالا بیشتر در زمینه صدور بارنامه خارج از سیستم اعلام بار، استفاده غیر قانونی از اسناد حمل، جذب بار بصورت نامتعارف و خارج از سیستم اعلام بار، اخذ وجه مازاد بر کمیسیون، سواستفاده از کارت هوشمند راننده، عدم معرفی مدیر فنی جدید در مهلت مقرر و همچنین صدور صورت وضعیت با توجه به نداشتن مدیرفنی و استفاده از مهر مدیرفنی و استفاده از مهر مدیر فنی شخص فاقد صلاحیت، مغایرت مندرجات صورت وضعیت با مشخصات خودرو، صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد دفترچه ثبت ساعت معتبر، صدور صورت وضعیت بصورت دستی و بدون اخذ کد رهگیری، عدم رعایت مقررات تهیه و تنظیم بارنامه و درج کرایه زیر تعرفه حمل از جمله تخلفات انجام شده از سوی شرکت‌های حمل ونقل کالا بوده است.

پیرنون گفت: رانندگان می تواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و شکایت با مراجعه به نماینده حاضر این اداره کل در پایانه حمل بار شکایات و درخواست خود را ارایه کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین همچنین افزود: رانندگان فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای بین شهری، از این پس می توانند هر گونه انتقاد، شکایت و دیدگاه خود را در حوزه حمل و نقل جاده‌ای شامل دریافت کمیسیون اضافی، وضعیت خدمات رسانی در شبکه جاده ای، وضعیت عملکردی شرکت‌های حمل و نقل و دیگر نکات مورد نظر را از طریق سامانه تلفن پاسخگوی ۱۴۱ (داخلی ۵)، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۱، پایگاه اطلاع رسانی www.۱۴۱.ir و یا صندوق پستی ۳۷۷۳-۱۴۱۵۵ به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انعکاس دهند.