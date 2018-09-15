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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

زاگرس ابری می‌شود/گرد و خاک در زابل

زاگرس ابری می‌شود/گرد و خاک در زابل

سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب برای ارتفاعات چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر  اعلام کرد: امروز و فردا در اکثر مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

احد وظیفه افزود: امروز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب برای ارتفاعات چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود، همچنین در شرق و جنوب شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود. هوای تهران امروز صاف پیش بینی شده و بیشترین و کمترین هوای پایتخت به ترتیب ۳۴ و ۲۳ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

کد مطلب 4403482
مسعود بربر

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