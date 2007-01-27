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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۱

معاون سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری:

نتایج طرح شناسایی روستاهای هدف گردشگر سال آینده محقق می شود

نتایج طرح شناسایی روستاهای هدف گردشگر سال آینده محقق می شود

اقدامات از ابتدای سال تا کنون خوبی در جهت توسعه توریسم روستایی و عشایر انجام شده است ، به طوری که بزودی شاهد تحول در جذب گردشگران در روستاهای هدف خواهیم بود.

محد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص شناسایی روستاهای هدف گردشگری افزود: تا کنون حدود 370 روستای هدف گردشگری شناسایی شده است و تا پایان امسال با برنامه ریزی انجام شده ، قصد داریم تعداد آنها را به 400 روستا برسانیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: کارشناسان سازمان در هر استان و شهر تعدادی از روستاها که دارای قابلیت و شرایط جذب گردشگر را دارند انتخاب و به عنوان روستاهای هدف گردشگری معرفی می کنند و پس از آن اقدامات لازم برای رفع کمبودها و مشکلات روستاها در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان در تلاش است که هر چه سریع تر انجام دهد شناسایی و جذب سرمایه گذاران برای ساخت مراکز اقامتی و پذیرایی و ارائه خدمات مناسب به گردشگران در روستاهای هدف است.

ملک زاده گفت: اقدامات و برنامه هایی که سازمان برای شناسایی و جذب گردشگر در روستاهای گردشگری انجام می دهد پس از مدتی نتایج آن مشخص می شود و این طرحها نیز مانند دیگر برنامه های سازمان نیازمند زمان است و به طور حتم در سال 86 شاهد استقبال زیاد گردشگران داخلی و خارجی و همچنین افزایش تعداد گردشگران خواهیم بود.

کد مطلب 440351

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