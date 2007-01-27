نتایج طرح شناسایی روستاهای هدف گردشگر سال آینده محقق می شود

محد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص شناسایی روستاهای هدف گردشگری افزود: تا کنون حدود 370 روستای هدف گردشگری شناسایی شده است و تا پایان امسال با برنامه ریزی انجام شده ، قصد داریم تعداد آنها را به 400 روستا برسانیم.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خاطر نشان کرد: کارشناسان سازمان در هر استان و شهر تعدادی از روستاها که دارای قابلیت و شرایط جذب گردشگر را دارند انتخاب و به عنوان روستاهای هدف گردشگری معرفی می کنند و پس از آن اقدامات لازم برای رفع کمبودها و مشکلات روستاها در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان در تلاش است که هر چه سریع تر انجام دهد شناسایی و جذب سرمایه گذاران برای ساخت مراکز اقامتی و پذیرایی و ارائه خدمات مناسب به گردشگران در روستاهای هدف است.

ملک زاده گفت: اقدامات و برنامه هایی که سازمان برای شناسایی و جذب گردشگر در روستاهای گردشگری انجام می دهد پس از مدتی نتایج آن مشخص می شود و این طرحها نیز مانند دیگر برنامه های سازمان نیازمند زمان است و به طور حتم در سال 86 شاهد استقبال زیاد گردشگران داخلی و خارجی و همچنین افزایش تعداد گردشگران خواهیم بود.