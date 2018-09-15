رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی سپاهیان کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی امروز شنبه در نشستی با خبرنگاران استان که با موضوع رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله و هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس اعزام، جذب و آموزش بسیجیان به مناطق جنگی با عنوان سپاهیان محمد بود، گفت: رزمایش ۲۶ شهریورماه به نام‌رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله ۲ نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: استمرار و حضور بسیجیان در تدوام همان اقدامات دوران دفاع مقدس است لذا با رزمایش دو نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه این رزمایش در برخی از استان های کشور آغاز شده است، بیان کرد: رزمایش ما در ۲۶ شهریور با حضور ۲۰ گردان بیت المقدس بسیجیان استان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: سه گردان در سنندج و یک گردان در دهگلان و دو گردان از مابقی شهرستان های استان پیش بینی شده در این رزمایش حضور داشته باشند.

سردار رجبی اضافه کرد: گردان های دیگری هم از جمله امام حسین و امام علی در محل تجمع بسیجیان برای اجرای این رزمایش حضور پیدا خواهند کرد.

وی بر انعکاس حضور، آمادگی و نشاط بسیجیان و بیان ظرفیت انقلاب توسط رسانه ها تاکید کرد و افزود: ضرورت امسال برگزاری رزمایش استثنایی است چراکه شاهد اقدام عملیات روانی بر علیه مردم کشورمان و جنگ اقتصادی و ترکیبی از فتنه های دشمنان هستیم.

وی با اشاره به اینکه عنصر ماندگاری انقلاب حضور مردم بوده و هست، ادامه داد: مردم ما از ابتدای نهضت انقلاب همواره مدافع ارزش های آن بوده و هستندو باید به مردم احسنت گفت که متناسب با تهدیدات دشمنان مقابله می کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اعلام اینکه رزمایش دیگری در مهرماه در استان به منظور بیان اهداف این رزمایش نشستی با خبرنگاران خواهیم داشت، ادامه داد: این رزمایش کشوری و ویژه کردستان است و بیشتر در حوزه شهر و مقابله با تهدیدات نرم و نیمه سخت دشمن است.

سردار رجبی با بیان اینکه مجموعه توانمندی سپاه بیت المقدس و میزان آمادگی بسیجیان برای مقابله با تهدیدات دشمنان در این رزمایش ها به معرض دید مردم قرار داده می شود،بیان کرد: شعار رزمایش ۲۶ شهریورماه وحدت، ایستادگی و پیشرفت است و به منظور سازماندهی و آمادگی بسیجیان هم برگزار می شود.

وی جلوگیری از تحرکات دشمن، تقویت روحیه حمایت مردم از انقلاب، مایوس کردن دشمن و تغییر رویکرد آن و تقویت نیروهای بسیجی را از دیگر اهداف برگزاری رزمایش خواند و عنوان کرد: رزمایش بزرگ اقتدار عاشورایی سپاهیان محمدرسول الله در دو مرحله برگزار می شود که مرحله نخست آن در قالب اردوهای جهادی و با حضور ۲۷۰ گروه از یک ماه اخیر آغاز شده و مرحله دوم آن هم روزدوشنبه ۲۶ شهریورماه برگزار می شود.