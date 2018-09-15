طرح گازرسانی به نیروگاه چابهار از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، درباره علت تاخیر در گازرسانی به نیروگاه چابهار گفت: قرار بود تا زمانی که خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به این منطقه برسد از طریق سیانجی گاز نیروگاه را تامین کنیم، اما شرکتی که به عنوان سرمایهگذار، اجرای گازرسانی از طریق سیانجی به نیروگاه چابهار را بهعهده گرفته بود دستخوش اختلافهایی با سرمایهگذار خارجی خود شد که این موضوع تاخیر در فعالیت این شرکت را به همراه داشت.
وی افزود: اکنون ادامه کار از سر گرفته شده و بخش عمدهای از تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح تامین شده است، همچنین زیرساختهای محل احداث تجهیزات نیز در حال تکمیل است که امیدواریم بهزودی این طرح اجرایی شود.
به گفته مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، قرارداد میان شرکت ملی گاز و بخش خصوصی برای اجرای طرح گازرسانی از طریق سیانجی به نیروگاه چابهار در قالب قرارداد BOO (ساخت و بهرهبرداری) است که تا زمان اجرایی شدن این طرح، نیروگاه چابهار همچنان از سوخت مایع استفاده میکند.
مومنی درباره گازرسانی به نیروگاه زاهدان نیز تصریح کرد: نیروگاه زاهدان دارای هشت واحد است که چهار واحد آن پیش از این راه اندازی شده بود، سه واحد دیگر نیز در اردیبهشت امسال گازرسانی شد و یک واحد باقیمانده نیز پس از تبدیل مشعل از سوی وزارت نیرو، از نعمت گاز طبیعی بهرهمند خواهد شد.
به گزارش مهر، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس قرارداد میان شرکت ملی گاز ایران و پیمانکار اجرای طرح، فاز نخست گازرسانی به نیروگاه چابهار باید تا خرداد ماه امسال با هدف انتقال روزانه یک میلیون مترمکعب گاز راهاندازی میشد، همچنین فاز دوم این طرح برای گازرسانی روزانه ۲ میلیون مترمکعب به نیروگاه چابهار تعریف شده که اجرای این دو فاز تاکنون با تاخیر از سوی پیمانکار بخش خصوصی همراه بوده است.
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