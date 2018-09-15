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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۱۴

فرمانده انتظامی ملایر عنوان کرد:

کشف ۳ میلیاردریال پوشک احتکار شده در ملایر

کشف ۳ میلیاردریال پوشک احتکار شده در ملایر

ملایر - فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از کشف بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بسته پوشک احتکار شده به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پاسدار داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس کار اطلاعاتی و کسب خبری مشخص شد مغازه داری در شهرستان ملایر اقدام به نگهداری غیر مجاز پوشک بچه کرده که ماموران پلیس اطلاعات و تعزیرات حکومتی با هماهنگی مقام قضایی، به مکان مورد نظر مراجعه و از ۳ باب مغازه ی این فرد بازدید کردند.

وی افزود: طی بازدید از این مغازه ها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بسته پوشک احتکار شده به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کشف ۸۰۰ میلیون ریال دام قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر همچنین از کشف ۷ راس گاو قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی بخشی گفت: ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان ملایر با کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۷ راس گاو بدون مجوز و قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال کشف و یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: از شهروندان در خواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 4403534

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