کشف ۳ میلیاردریال پوشک احتکار شده در ملایر

سرهنگ پاسدار داود علی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس کار اطلاعاتی و کسب خبری مشخص شد مغازه داری در شهرستان ملایر اقدام به نگهداری غیر مجاز پوشک بچه کرده که ماموران پلیس اطلاعات و تعزیرات حکومتی با هماهنگی مقام قضایی، به مکان مورد نظر مراجعه و از ۳ باب مغازه ی این فرد بازدید کردند.

وی افزود: طی بازدید از این مغازه ها بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ بسته پوشک احتکار شده به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

کشف ۸۰۰ میلیون ریال دام قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر همچنین از کشف ۷ راس گاو قاچاق و فاقد مجوز به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی بخشی گفت: ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان ملایر با کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی های صورت گرفته از این خودرو، ۷ راس گاو بدون مجوز و قاچاق به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال کشف و یک نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: از شهروندان در خواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.