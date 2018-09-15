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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱

با حضور نوجوانان عاشورایی؛

سوگواره «احلی من العسل» در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود

سوگواره «احلی من العسل» در حرم مطهر امام راحل برگزار می شود

ری- مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) از برگزاری سوگواره «احلی من العسل» در حرم مطهر امام راحل خبر داد و گفت: این مراسم ۲۵ شهریورماه با حضور نوجوانان عاشورایی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سرمدی سعیدی پیش از ظهر شنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران  از برگزاری سوگواره «احلی من العسل» در حرم مطهر امام راحل خبر داد و گفت: همه ساله سوگواره احلی من العسل در استان تهران و در ماه محرم به مناسبت شهادت حضرت قاسم ابن الحسن(ع) برگزار می شود و امسال نیز این همایش در روز ششم محرم برگزار خواهد شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت و نیز قیام امام حسین(ع) است، این سوگواره در راستای گرامیداشت شهدای کربلا به ویژه حضرت قاسم(ع) با حضور دانش آموزان و به منظور بزرگداشت شهدای نوجوان کربلا به ویژه حضرت قاسم بن الحسن(ع) برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی حرم مطهر امام خمینی (ره) بیان داشت: این مراسم با همت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، اعضای بسیج دانش آموزی، اعضای هیئت جوانان و نوجوانان عاشورایی ، کانون فرهنگی و هنری مساجد، اعضای دانش آموزی هیئت انصار المهدی و نوجوانان پایگاه های بسیج مساجد و محلات برگزار خواهد شد.

وی در ادامه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همه عوامل و دست اندرکاران مراسم سال قبل، گفت: انتظار می رود امسال نیز این سوگواره با شکوه هر چه بیشتر و با کمک و همیاری همه دستگاه های استان درحرم مطهر امام راحل روز یک شنبه ۲۵شهریور ماه مصادف با ششم محرم الحرام ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور نوجوانان عاشورایی در حرم مطهر امام خمینی(س) برگزار شود.

کد مطلب 4403537

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