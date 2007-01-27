برنامه های فرهنگی و تبلیغی نیروهای مسلح در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا افشار مسئول کمیته نیروهای مسلح و معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران اهم برنامه های ستاد کل نیروهای مسلح را در ایام دهه فجر به شرح زیر اعلام کرد:

1- دعوت از ایثارگران ، رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس جهت بازگویی وبیان خاطرات انقلاب و دفاع مقدس

2- به صدا در آوردن زنگ پیروزی انقلاب اسلامی در ساعت 33/9 دقیقه 12 بهمن همزمان با ورود تاریخی حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در کلیه مراکز آموزشی و علمی فرهنگی نیروهای مسلح

3-نثار گل به مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) توسط فرماندهان ، روسا و مسئولین نیروهای مسلح در روز 12 بهمن

4- گلباران مسیر حرکت امام خمینی (ره) در روز 12 بهمن 57 توسط بالگردهای نیروهای مسلح

5- رژه موتور سواران در مسیر حرکت امام خمینی از فرودگاه تا بهشت زهرا

6- غباررویی و عطرافشانی گلزار شهدا بهشت زهرا در تهران و دیگر گلزارهای شهدای سراسر کشور توسط کارکنان نیروهای مسلح

7- به صدا در آوردن بوق ناوهای مستقر در آب های خزر و خلیج فارس در ساعت 33/9 روز 12 بهمن همزمان با ورود امام (ره) به میهن توسط نیروی دریایی ارتش .

8- تهیه روز شمار انقلاب اسلامی و نصب در دید عموم

9- دیدار و تجدید بیعت کارکنان نیروهای مسلح با مقام معظم رهبری ( 19 بهمن )

10-تهیه گاهنامه ویژه انقلاب با پیام ویژه انقلاب

11- استفاده از سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری در رابطه با پیروزی انقلاب در سربرگ مکاتبات اداری

12-نصب طاق نصرت جلوی کلیه واحدهای تابعه

13-تزئین و چراغانی مساجد منازل سازمانی ، یگان ها و خیابان های مجاور و مشرف ، با رعایت شئونات اسلامی

14- توزیع و نصب عکس شهدا و پوسترهای تبلیغاتی متنوع ، مناسب با ایام دهه فجر

15- برگزاری دعای توسل ، کمیل و ندبه در مساجد ، منازل سازمانی ، پادگان ها و ...

16- برگزاری مسابقات ورزشی و جام دهه فجر در نیروها و سازمان های مختلف

17- برگزاری مسابقات مقاله نویسی در رابطه با انقلاب اسلامی

18-برگزاری مسابقات قرائت قرآن و حفظ قرآن و اذان

19- برگزاری مراسم شب شعر در ایام مختلف دهه فجر در رابطه با ولایت - انقلاب و ماه محرم

20- پخش فیلم های مناسب در ارتباط با انقلاب و جنگ تحمیلی برای کارکنان نیروهای مسلح و خانواده آنان

21- برگزاری مسابقات کتابخوانی در زمینه های انقلاب اسلامی و ابعاد زندگی امام خمینی (ره)

22- دیدار فرماندهان وکارکنان نیروهای مسلح با نمایندگی محترم ولی فقیه در استانها

23- دیدار و دلجویی از بیماران بستری در بیمارستانها و مراکز درمانی و بهداشتی نیروهای مسلح و اهدا گل و شیرینی

24-برگزاری نمایشگاههای مختلف و متنوع عکس ، کتاب و آثار هنری در سطح یگان های تابعه

25- نصب و برپایی داربست عکس فرماندهان و دیگر شهدای سرافراز جمهوری اسلامی

26-برگزاری نماز شکر به شکرانه استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

27- تهیه و چاپ مقالات ویژه دهه مبارک فجر در جراید و روزنامه های کثیرالانتشار

28- ایجاد امکان بازدید از یکان ها و فعالیت های آن و برنامه ریزی برای دیدن از موزه های نظامی

29- اجرای طرح و تشویق حافظان قرآن کریم نیروهای مسلح

30- پخش سخنان گهربار حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح

31-بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و نمایش فیلم های سینمایی با مضامین انقلاب اسلامی

32- تهیه ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی

33-پذیرایی از پرسنل نمازگزار در مساجد و نمازخانه های نیروهای مسلح

34- برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان نیروهای مسلح و اهدای هدایا به آنها

35- برپایی مراسم شبی با قرآن با حضور قاریان برجسته و حافظان قرآن در یگان های نیروهای مسلح

36-برگزاری نمایشگاه ابتکارات و اختراعات پرسنل برگزاری مراسم شعر خوانی و مداحی ویژه پرسنل وظیفه

37-تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی جهت توزیع در راهپیمایی 22 بهمن

38-سردادن بانگ دشمن شکن الله اکبر به مدت 3 الی 5 دقیقه توسط کارکنان قبل شروع مراسم صبحگاه

39-انجام رژه یگان ها از برابر تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

40- برپایی نمایشگاه عکس به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی

41- تهیه و نصب پرچم جمهوری اسلامی و پرچم های سیاه و سبز به مناسبت ایام محرم

42- تهیه و نصب پلاکاردهای تبلیغاتی با مضامینی از سخنان رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری در تجلیل از دستاوردهای انرژی هسته ای

43-تهیه و نصب تمثال مبارک امام راحل و مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر نیروهای مسلح در محدوده های پایگاه ها و خیابان های اطراف

44- اعزام سخنران از کارکنان نیروهای مسلح به مراکز دولتی ، دانشگاهها ، مدارس و مساجد سراسر کشور در تبیین نقش نیروهای مسلح در پیروزی و حفظ دستاوردهای نیروهای مسلح

45- برپایی نماز وحدت در مراکز استان ها با حضور فرماندهان ، مسئولین ارگانها و سازمان های نیروهای مسلح

46- برپایی ایستگاههای صلواتی در کنار اماکن نظامی و مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور

47- فراهم آوردن امکانات لازم در خصوص بازدید دانش آموزان از مراکز و تاسیسات نظامی

48- اجرای برنامه های متنوع و مناسب با ایام سوگواری برای کارکنان و یگان های مستقر در یگانهای عملیاتی

49-ویزیت رایگان بیماران و مراجعین به بیمارستان های نیروهای مسلح

50- اختصاص بخشی از صفحات نیروهای مسلح به چاپ مطالب در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی

51- ایراد سخنرانی در رابطه با انقلاب اسلامی توسط امام جماعت و سخنرانان در بین نماز های ظهر و عصر در کل پادگانها

52-عفو و بخشش بخشی از کارکنان پایور و سربازان به مناسبت ایام مبارک دهه فجر

53- برگزاری مسابقه خاطره نویسی برای کارکنان نیروهای مسلح

54- دعوت از آزادگان برای سخنرانی و بیان خاطرات دوران اسارت

55- اعزام گروههای رزم نواز به مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در سراسر کشور

56- تهیه و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و پخش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

57- طراحی و چاپ پوستر و بنر به مناسبت دهه فجر و انرژی هسته ای

58- طراحی سیر نمایشگاهی ( دست های پنهان )

59- راهپیمایی تعداد از فرماندهان و مسئولین نهاجا از ستاد نهاجا تا مدرسه علوی به یاد بود روز 19 بهمن سال 57

60- برگزاری جشنواره نمایشنامه و فیلم نامه نویسی

61- برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان نیروهای مسلح

62- برگزاری صبحگاه عمومی در 14/11/85

63- برگزاری یادواره های شهدا در پایگاههای بسیج

64- تهیه و تولید پوستر و کاور در تیراژ بالا

65- برگزاری مسابقه دو از میدان آزادی تا انقلاب در روز جمعه 13 بهمن 2000 دانش آموز بسیجی

66-اجرای سرود 22000 نفری در روز 22 بهمن در میدان آزادی توسط بسیج

67-برپایی همایش بزرگداشت دهه فجر در دانشگاههای مراکز استانها توسط بسیج

68- آغاز اعزام کاروان راهیان نور