محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق شد/ زندگینامه رئیس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از انتخاب محمد الحلبوسی به عنوان رئیس پارلمان عراق خبر دادند.

بر اساس این گزارش؛ محمد الحلبوسی با کسب ۱۶۹ رای از خالد العبیدی با ۸۹ و اسامه النجیفی ۱۹ رای پیشه گرفت و بر کرسی ریاست پارلمان عراق تکیه زد. ۲۹۸ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده در رای گیری مشارکت کرده بودند.

بیوگرافی الحلبوسی

محمد ریکان الحلبوسی متولد شهر الکرمه در استان الانبار در غرب عراق است. وی در سال ۱۹۸۱ متولد شد. وی فارغ التحصیل دانشگاه المستنصریه است که فارغ التحصیلی وی همزمان با شروع اشغال عراق از سوی آمریکا بود. وی با تیم مهندسی ارتش آمریکا درباره ساختن زیر ساختهای فلوجه پس از سال ۲۰۰۵ قرار داد بست و آرام آرام در الانبار معروف شد.

وی متاهل و دارای مدرک لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه المستنصریه۲۰۰۲/ ۲۰۰۱ و فوق لیسانس مهندسی از همین دانشگاه در سال ۲۰۰۶ است. وی عضویت کمیته حقوق بشر پارلمان عراق در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۴ عضو کمیته دارایی در پارلمان ۲۰۱۶/۲۰۱۵، رئیس کمیته مالی مجلس ۲۰۱۷/۲۰۱۶ را تجربه کرده است و سال ۲۰۱۸/۲۰۱۷ به عنوان استاندار الانبار انتخاب شد و در سال جاری میلادی نیز به عنوان نماینده به پارلمان راه یافت.

وی از روابط خود با خانواده الکربولی یکی از خانواده های مشهور در زمینه سیاسی و تجارت از سال ۲۰۰۳ بهره برد و پروژه هایی در شهرک های صنعتی به دست آورد به ویژه کمیته بازسازی فلوجه که بخشی از وزارت صنایع و معادن و پُست احمد الکربولی بود. پس از ان الحلبوسی به عنوان نماینده شورای های شهرداری و محلی در الانبار انتخاب شد و سپس به کارهای سیاسی روی آورد و به ائتلاف متحدون ملحق شد. در جولای ۲۰۱۶ کمیسیون مالی پارلمان عراق الحلبوسی را به عنوان رئیس جدید خود انتخاب کرد. پس از آن از سوی شورای محلی استان الانبار به عنوان استاندار الانبار انتخاب شد و این به دنبال برکناری صهیب اسماعیل الراوی به خاطر دست داشتن در موضوعات مربوط به فساد مالی و سوء مدیریت بود. دست آخر هم از سوی ائتلاف القوی العراقیه و محمد الکربولی رئیس حزب الحل به عنوان نامزد تصدی پست ریاست پارلمان عراق انتخاب شد که امروز موفق شد که بر کرسی ریاست پارلمان عراق تکیه بزند.

این در حالی است که زیتون الدلیمی یکی از نمایندگان ائتلاف المحور الوطنی قبلا اعلام کرده بود که محمد الحلبوسی از مقبولیت نزد بیشتر گروههای سیاسی برخوردار است.

وی از احتمال برنده شدن محمد الحلبوسی خبر داده بود.

خالد العبیدی رئیس فهرست النصر در نینوا و نامزد کسب تصدی پست ریاست پارلمان عراق که با باخت مقابل محمد الحلبوسی از گردونه خارج شد، رقیب خود الحلبوسی را متهم به زد و بند کرد.

وی در توییتر خود نوشت: خانواده فاسد به بضاعت خود شادمان باشد که با ۳۰ میلیون دلار آنرا خریداری کردند و مفسدان که اقدام به تبریک و شاد باش کردند، شادمان و خرسند باشند و به عراق و عراقی ها می گویم که شما خداوند را دارید که بهترین حامی است.

خمیس الخنجر از نمایندگان پارلمان عراق نیز در واکنش به انتخاب الحلبوسی گفت: برنده شدن یک جوان عراقی برای تکیه زدن بر کرسی ریاست پارلمان تحول مهمی است. به الحلبوسی تبریک می گویم و برایش موفقیت در خدمت به کشور و نجات آن را آرزو می کنم.

یک کارشناس حقوقی عراقی به سازوکار تحویل ریاست پارلمان به محمد الحلبوسی از سوی محمد علی زینی رئیس سِنی پارلمان عراق پرداخت.

وی گفت: بر اساس مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی عراق درباره انتخاب هیئت رئیسه پارلمان؛ الحلبوسی پس از کامل شدن رای گیری برای انتخاب معاونانش بر کرسی ریاست مجلس تکیه خواهد زد. رئیس سِنی پارلمان از الحلبوسی پس از اینکه معاونان الحلبوسی انتخاب شدند خواهد خواست که اداره جلسات را برعهده گیرد.

این کارشناس عراقی بیان کرد: الحلبوسی باب نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری را خواهد گشود تا ظرف سه روز تکلیف رئیس جمهور جدید عراق هم مشخص شود.