۷ روستای استان سمنان مشمول پوشش بیمه منازل مسکونی شدند

ایرج رئیسیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سال گذشته سه روستا در شهرهای سمنان، سرخه و میامی تحت پوشش بیمه منازل مسکونی روستایی قرار گرفتند، ابراز داشت: طی تفاهمنامهای که امروز در فرمانداری شاهرود به امضا رسید چهار روستای این شهرستان شامل سطوه، بیدستان، طرود و سر تخت مشمول طرح بیمه منازل مسکونی روستایی شدند که با این حساب تعداد روستاهای تحت پوشش بیمه منازل مسکونی استان به عدد هفت رسید.
وی ضمن ابراز امیدواری از موفقیت طرح پوشش بیمهای منازل مسکونی روستایی در شاهرود، افزود: پیگیریهای در حال انجام بر اساس مصوبات شورای مدیریت بحران استان سمنان است و ضمن آنکه تاکید استاندار نیز بر این اصل بود که با توجه به اینکه استان ما در معرض آسیبها و خطرهای طبیعی قرار دارد همه روستاها و شهرها بیمه شوند که این مهم در دستور کار است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان بابیان اینکه برای بیمه منازل مسکونی روستایی در شاهرود چهار تفاهمنامه به امضا رسید، ابراز داشت: تمامی افرادی که در روستاهای مذکور زندگی میکنند می توانند با مبلغ ۲۵ هزار تومان مشمول بیمه منازل مسکونی شوند.
رئیسیان در ادامه تصریح کرد: برای بیمه منازل مسکونی ریسک ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفتهشده است که از این میزان ۴۰ میلیون تومان مربوط به ساختمان و ۱۰ میلیون تومان مابقی برای اثاثیه منزل خواهد بود.
وی افزود: جلسه بعدی پوشش بیمه منازل مسکونی با حضور دهیاران بخش بسطام خواهد بود تا روستاهایی که در این بخش آمادگی دارند را بتوانیم از بیمه منازل مسکونی برخوردار کنیم زیرا این اقدام باعث فشار کمتر در مواقع بحران بر مردم میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان بابیان اینکه ۲۲ استان کشور درگیر سرمازدگی باغات هستند، ابراز داشت: در بحث خسارات سرمازدگی مقرر شد باغاتی که بیمه هستند در صف اول کمکهای دولتی واقع شوند لذا در هیئت دولت تصمیمگیری بر این اساس صورت گرفت که بخشی از آن کمکها امهال تسهیلات شده و آییننامههای اجرایی ابلاغ شود لذا باید لیست این باغات از طریق فرمانداریها به مدیریت بحران استانداری ارسال شود.
رئیسیان اضافه کرد: در بحث باغاتی که پیرامون سرمازدگی امسال بیمه نبودند مصوب شد بخشی از کمکها به عنوان تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت پیشبینی شود که در صورت تحقق به محض اختصاص سهم استان توزیع این تسهیلات انجام خواهد شد.
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