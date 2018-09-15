«عاشقانه های شیدا» منتشر شد

فاطمه شاه مرادی در خصوص کتاب شعر خود به خبرنگار مهر، گفت: «عاشقانه های شیدا»، نشان دهنده روح شیدایی و بیقرار زنی است که احساسش را در قالب شعر بیان می کند، گاهی حقایق و گاهی رویاهای دست نیافتنی را با واژه هایی بیان می کند که به دل می نشیند.

وی افزود: عاشقانه های شیدا، بیان احساسات قلبی شیدا و عاشق است کـه مورد رحمت خداوند قرار گرفته که بتواند احساس پنهان در قلب خسته خویش را بسراید.

شاه مرادی یادآوری کرد: خداوند قلب را در سینه انسـان آفرید و عشق را زینت بخش آن کرد و عشق سرآغازی شد برای نوشتن و سرودن که شعر بدون عشق، بی معنا و عشق بدون شعر، بی روح خواهد بود.

وی ادامه داد: شعر در این سرزمین، در کنار یا حاشیه زندگی راه نمـی پویـد، بلکـه با زندگی آمیخته و با آن یگانه شده است. شعر را نباید تفنن و بازی با واژه ها دانست بلکه شعر، پاره ای از هستی و زندگی قوم و قبیله ای اسـت که در این سرزمین از گذشته های دور تا امـروز، زنـدگی کـرده و بـه شکلی با حیات آنان آمیخته، با زبان و فرهنگ آنان عجین شده و بدل به شناسنامه فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی آنان شده است.

کتاب «عاشقانه های شیدا» سروده فاطمه شاه مرادی در ۱۲۰ صفحه توسط انتشارات نویسندگان پارس منتشر و کار دیگری از این شاعر خوش ذوق بزودی منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه شاه مرادی، «شیدا» در هشتم فروردین ۱۳۴۰ در ارومیه متولد شد و در سال ۱۳۵۷ ازدواج کرد وبه همراه شوهرش به عشق حافظ و سعدی به شیراز مهاجرت کرد.

شناسه کتاب:

عنوان: عاشقانه های شیدا

پدیدآورنده: فاطمه شاه مرادی

موضوع: شعر

ناشر: نویسندگان پارس-شیراز

نوبت چاپ: اول-شهریور۱۳۹۷

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۵۰۰ تومان

شابک: ۲-۵۰-۸۸۶۳-۶۰۰-۹۷۸