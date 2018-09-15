به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان داشتند فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر ایجاد امکان دسترسی به کالاهای مرغوب، متنوع و باقیمت‌های مناسب برای عامه شهروندان، با توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار جهت رفاه حال اقشار کم¬درآمد جامعه گام برمی‌دارند ضمن اینکه زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار را برای جوانان در بخش‌های مختلف و متنوع این فعالیت به وجود می‌آورند.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در نامه حاضر خواستار بازنگری و اصلاح مفاد نامه فوق شدندکه موجب محدودیت‌هایی در فعالیت‌های حاضر و برنامه‌های توسعه‌ای فعالین این بخش که باعث از بین رفتن حمایت از تولیدات داخل و ارائه آن به مراجعه‌کنندگان و نیز حذف امکان اشتغال‌زایی پویا برای جوانان کشور شده است.

پیش‌تر محمد شریعتمداری به‌عنوان رئیس هیات عالی نظارت در نامه‌ای با ۷ بند محدودیت‌هایی را برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ابلاغ کرده بود .

تصویر نامه نمایندگان مجلس به شرح زیر است:

تصویر نامه های محمد شریعتمداری به شرح زیر است: