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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

طی نامه رسمی اعلام شد؛

بازنگری در محدودیت‌های ایجادشده برای فروشگاههای زنجیره‌ای

بازنگری در محدودیت‌های ایجادشده برای فروشگاههای زنجیره‌ای

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای با موضوع حمایت از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خواستار بازنگری در محدودیت‌های ایجادشده برای این بخش از سیستم عرضه کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان داشتند فروشگاه‌های زنجیره‌ای علاوه بر ایجاد امکان دسترسی به کالاهای مرغوب، متنوع و باقیمت‌های مناسب برای عامه شهروندان، با توزیع کالاهای طرح تنظیم بازار جهت رفاه حال اقشار کم¬درآمد جامعه گام برمی‌دارند ضمن اینکه زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار را برای جوانان در بخش‌های مختلف و متنوع  این فعالیت به وجود می‌آورند.

نمایندگان محترم  مجلس شورای اسلامی در نامه حاضر خواستار بازنگری و اصلاح مفاد نامه فوق شدندکه موجب  محدودیت‌هایی در فعالیت‌های حاضر و برنامه‌های توسعه‌ای فعالین این بخش که باعث از بین رفتن حمایت از تولیدات داخل و ارائه آن به مراجعه‌کنندگان و نیز حذف امکان اشتغال‌زایی پویا برای جوانان کشور شده است.

پیش‌تر محمد شریعتمداری به‌عنوان رئیس هیات عالی نظارت در نامه‌ای با ۷ بند محدودیت‌هایی را برای فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ابلاغ کرده بود .

تصویر نامه نمایندگان مجلس به شرح زیر است:

تصویر نامه های محمد شریعتمداری به شرح زیر است:

کد مطلب 4403723

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