  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های تیراندازی با کمان کشور

درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های تیراندازی با کمان کشور

شهرکرد- تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های تیراندازی با کمان کشور خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، در رقابت های هفته دوم و سوم لیگ تیراندازی با کمان کشور تیم یاران جنوب کوشک شهرکرد در ریکرو بانوان با نتیجه 4 بر 1 در مقابل همدان و با نتیجه سه بر دو در برابر البرز به پیروزی رسید و با هفت امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت.

همچنین تیم بروجن در ریکرو آقایان با نتیجه سه بر دو هیئت کیش وچهار در برابر یک در برابر تیم فولاد مبارکه بازی را به حریفان خود واگذار کرد.

لیگ تیراندازی با کمان کشور از 11 مرداد ماه با حضور بیست تیم آغاز و هفته چهارم این لیگ 26مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 4403796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها