درخشش تیم چهارمحال و بختیاری در رقابت های تیراندازی با کمان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، در رقابت های هفته دوم و سوم لیگ تیراندازی با کمان کشور تیم یاران جنوب کوشک شهرکرد در ریکرو بانوان با نتیجه 4 بر 1 در مقابل همدان و با نتیجه سه بر دو در برابر البرز به پیروزی رسید و با هفت امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفت.

همچنین تیم بروجن در ریکرو آقایان با نتیجه سه بر دو هیئت کیش وچهار در برابر یک در برابر تیم فولاد مبارکه بازی را به حریفان خود واگذار کرد.

لیگ تیراندازی با کمان کشور از 11 مرداد ماه با حضور بیست تیم آغاز و هفته چهارم این لیگ 26مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.