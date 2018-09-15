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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

اشرف‌غنی با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد

اشرف‌غنی با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد

رئیس ‌جمهوری افغانستان در دیدار با وزیر خارجه پاکستان درباره موضوعات مختلفی از قبیل امنیت، صلح و ثبات در منطقه و مبارزه مشترک با تروریسم با وی به رایزنی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، اشرف غنی رئیس ‌جمهوری افغانستان امروز شنبه با شاه‌ محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در ارگ ریاست جمهوری این کشور دیدار کرد.

بر اساس اعلام ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار درباره موضوعات مختلفی از قبیل امنیت، صلح و ثبات در منطقه و مبارزه مشترک با تروریسم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس‌ جمهوری افغانستان با اشاره به اهمیت طرح همکاری های دو کشور افغانستان و پاکستان، گفت که این طرح همه جانبه بوده و تأثیر آن زمانی مورد توجه خواهد بود که به‌ نحوی عملی مورد توجه قرار گیرد.

این در حالیست که «شاه محمود قریشی» وزیر امور خارجه پاکستان ساعاتی پیش و در اولین سفر خارجی خود برای دیدار با مقامات افغانستانی به کابل سفر کرده بود.

بر اساس جزئیات، قریشی به دعوت «صلاح الدین ربانی» همتای افغانستانی خود و در راس یک هیأت بلندپایه دولتی به کابل سفر کرد.

لازم به ذکر است که این اولین سفر خارجی وزیر امور خارجه پاکستان پس از روی کار آمدن دولت «عمران خان» است.

کد مطلب 4403848

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