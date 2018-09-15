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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۳۵

چرایی عدم اعلام فراکسیون اکثریت پارلمان از سوی دادگاه فدرال عراق

چرایی عدم اعلام فراکسیون اکثریت پارلمان از سوی دادگاه فدرال عراق

یک منبع قضایی عراقی به دلایل عدم اعلام فراکسیون اکثریت پارلمان از سوی دادگاه فدرال این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع قضایی عراقی به دلایل عدم اعلام فراکسیون بزرگ از سوی دادگاه فدرال پرداخت.

این منبع اعلام کرد: دادگاه فدرال تا زمانی که ریاست پارلمان درخواستی درباره فراکسیون بزرگ ارسال نکند نمی تواند اقدامی در این زمینه به عمل آورد. تاکنون درخواست رسمی از سوی رئیس مجلس درباره تعیین تکلیف فراکسیون بزرگ ارسال نشده است. دادگاه نمی تواند صرفا به اظهار نظرهای ائتلاف ها  گروههای سیاسی در این زمینه تکیه کند و فقط از طریق درخواست رسمی پارلمان این کار را انجام می دهد.

شایان ذکر است که نخست وزیر جدید از سوی فراکسیون بزرگ پارلمانی انتخاب می شود.

کد مطلب 4403876

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