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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

17 بهمن

داستان های برگزیده دفاع مقدس معرفی می شود

نویسندگان و داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس هفدهم بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری معرفی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه مسابقه سراسری داستان دفاع مقدس در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار می شود.

این مسابقه که توسط بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس با مشارکت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برپا شده ، در اوایل سال جاری فراخوانی مبنی بر جمع آوری داستان با موضوع دفاع مقدس را منتشر کرده بود که قرار است در تاریخ 17 بهمن ماه برگزیدگان خود را معرفی کند.

دبیر این مسابقه امیرحسین فردی است. ضمنا قرار است اطلاعات بیشتر درباره این مسابقه روز یکشنبه 15 بهمن ماه طی نشستی مطبوعاتی ارائه شود. مراسم اختتامیه روز سه شنبه 17 بهمن ماه ، ساعت 15 در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار می شود.

 

کد مطلب 440389

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