احزاب به مدیران فن اداره کشور را می آموزند

یدالله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: چنانچه یک نظام پارلمانی را بنا نهاده ایم و این امر را سازوکار انتخابات قرار داده ایم، طبیعتا باید جایی برای تربیت نیروی انسانی وجود داشته باشد تا آنان به نحو احسن بتوانند اداره کشور را بیاموزند.

وی با بیان اینکه جامعه به تناسب افراد جامعه دارای تفکرات گوناگون است، گفت: با توجه به اینکه وجود تفکرات گوناگون در جامعه غیرقابل انکار است، طبیعی است که این عناصر در جایی که امکان بررسی، تحلیل و آموزش دادن و گرفتن را داشته باشند، جمع می‌شوند تا مهمترین فن اداره کشور را بیاموزند و در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز از این تجارب استفاده نمایند، لذا ادعای اینکه من پشتوانه حزبی ندارم به هیچ وجه هنر محسوب نمی شود.

دبیرکل مجمع نمایندگان ادوار خاطرنشان کرد: این روزها باید بیشتر به ساماندهی نیروی انسانی بپردازیم بدلیل اینکه امروز کشور با مشکلات متعددی مواجه است.