سجاد گنج زاده به دیدار نهایی صعود کرد/عباسعلی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته امروز یکشنبه ۲۴ شهریورماه در برلین پیگیری شد و سجاد گنج زاده به دیدار نهایی رقابتهای وزن ۸۴+ کیلوگرم راه پیدا کرد. وی دور نخست استراحت داشت و سپس «برایان ارر» از آمریکا را ۲ بر صفر شکست داد و در ادامه ۶ بر ۴ «آلپ ارسلان یامان اوغلو» از ترکیه را از پیش رو برداشت.

وی در ادامه با برتری ۴ بر ۳ برابر «هریلند نیشوچی» از کوزوو راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله برابر «آنجلو وسیچ» از کرواسی ۴ بر۳ پیروز شد و به دیدار پایانی راه یافت. «گوگیتا»ی گرجستانی با طلای ۲۰۱۴ جهان در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی «جاناتان هورنه» از آلمان را شکست داد و رقیب گنج زاده در مبارزه پایانی شد. این دیدار فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.

سامان حیدری دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا ۳ بر ۲ «ادین ساریچ» از بوسنی و هرزگوین را از پیش رو برداشت و در ادامه «فرناندز ویزوته» از اسپانیا را ۵ بر صفر و««سلیم بندیاب» از فرانسه را یک بر صفر شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی ۶ بر یک مغلوب «آنجلو وسیچ» از کرواسی شد.

حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم دور نخست «سون ون ژو» از چین تایپه را ۵ بر صفر شکست داد و سپس برابر «نیکلا بارتا» از مجارستان ۲ بر صفر بازنده شد و با شکست این کاراته کار در مبارزه بعدی برابر نماینده چین، عباسعلی از دور مسابقات کنار رفت.

در میان کاراته کاهای ایرانی حاضر در این مسابقات امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم و ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد. نگین باقری، مجید حسن نیا، هامون درفشی پور، سعید احمدی، بهمن عسگری، طراوت خاکسار و مهدی خدابخش هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شده بدند.

این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.