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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۰۶

لیگ جهانی کاراته - برلین؛

سجاد گنج زاده به دیدار نهایی صعود کرد/عباسعلی حذف شد

سجاد گنج زاده به دیدار نهایی صعود کرد/عباسعلی حذف شد

کاراته سنگین وزن تیم ملی ایران ۲۱ روز بعد از کسب مدال طلای بازیهای آسیایی، با شکست هم رقبای خود به دیدار نهایی لیگ جهانی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته امروز یکشنبه ۲۴ شهریورماه در برلین پیگیری شد و سجاد گنج زاده به دیدار نهایی رقابتهای وزن ۸۴+ کیلوگرم راه پیدا کرد. وی دور نخست استراحت داشت و سپس «برایان ارر» از آمریکا را ۲ بر صفر شکست داد و در ادامه ۶ بر ۴ «آلپ ارسلان یامان اوغلو» از ترکیه را از پیش رو برداشت.

وی در ادامه با برتری ۴ بر ۳ برابر «هریلند نیشوچی» از کوزوو راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله برابر «آنجلو وسیچ» از کرواسی ۴ بر۳ پیروز شد و به دیدار پایانی راه یافت. «گوگیتا»ی گرجستانی با طلای ۲۰۱۴ جهان در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی «جاناتان هورنه» از آلمان را شکست داد و رقیب گنج زاده در مبارزه پایانی شد. این دیدار فردا یکشنبه برگزار خواهد شد. 

سامان حیدری دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا ۳ بر ۲ «ادین ساریچ» از بوسنی و هرزگوین را از پیش رو برداشت و در ادامه «فرناندز ویزوته» از اسپانیا را  ۵ بر صفر و««سلیم بندیاب» از فرانسه را یک بر صفر شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی ۶ بر یک مغلوب «آنجلو وسیچ» از کرواسی شد. 

حمیده عباسعلی در وزن ۶۸+ کیلوگرم دور نخست «سون ون ژو» از چین تایپه را ۵ بر صفر شکست داد و سپس برابر «نیکلا بارتا» از مجارستان ۲ بر صفر بازنده شد و با شکست این کاراته کار در مبارزه بعدی برابر نماینده چین، عباسعلی از دور مسابقات کنار رفت.

در میان کاراته کاهای ایرانی حاضر در این مسابقات امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- کیلوگرم و ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد. نگین باقری، مجید حسن نیا، هامون درفشی پور، سعید احمدی، بهمن عسگری، طراوت خاکسار و مهدی خدابخش هم با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شده بدند. 

این دوره از مسابقات تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 4403942

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