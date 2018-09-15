آمریکا خواستار نشست فوری شورای‌ امنیت درباره کره‌ شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آمریکا خواستار تشکیل نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه هفته جاری شد.

واشنگتن مدعی است چند کشور برای تضعیف تحریم ها علیه کره شمالی و جلوگیری از اجرای آن در تلاش هستند!

هیأت نمایندگی آمریکا در این خصوص اعلام کرد که در این نشست «درباره اجرا و تقویت اعمال تحریم های این سازمان علیه پیونگ یانگ مذاکره خواهد شد».

این در حالیست که «نیکی هیلی» پنج شنبه گذشته با صدور بیانیه ای رسمی، دولت روسیه را متهم ساخت که با تحت فشار قرار دادن کارشناسان ذیربط برای اِعمال تغییرات موردنظر خود، در فرآیند تهیه گزارش سازمان ملل پیرامون اجرای تحریمهای کره شمالی مداخله می کند.

در این اطلاعیه رسمی آمده بود: ظرف هفته های اخیر، روسیه هیأتی [از کارشناسان ذیصلاح] را برای جرح و تعدیل در گزارش مستقل آنان تحت فشار قرار داد؛ گزارشی که شامل موارد نقض تحریمهای مربوط به افراد یا نهادهای روسی است.