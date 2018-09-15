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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۵۹

موگرینی و دی‌میتسورا درباره سوریه مذاکره کردند

موگرینی و دی‌میتسورا درباره سوریه مذاکره کردند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه اتحادیه اروپا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار کرد.

در این دیدار، طرفین درباره آخرین تحولات سوریه و نشست آینده با موضوع این کشور به میزبانی اتحادیه اروپا (۲۶ سپتامبر) بحث و تبادل نظر کردند.

مذاکرات موگرینی و دی میتسورا با محوریت بررسی اوضاع در ادلب و شمال سوریه و نیز تلاش های جاری برای حمایت از مردم این مناطق در بروکسل به انجام رسید. 

دو طرف توافق کردند در زمان باقی مانده تا اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به تماس های خود ادامه دهند. 

گفتنی است، اتحادیه اروپا ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) درحاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، میزبان نشست سوریه خواهد بود.

کد مطلب 4403967

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