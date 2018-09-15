به گزارش خبرگزاری مهر، حجت نظری امروز در نشست خبری که به منظور تشریح عملکرد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد در مورد سرانجام فعالیت‌های ستاد سمن‌ها با بیان اینکه ستاد توان افزایی عملا فعالیت خود را از خرداد ماه سال جاری شروع کرد، گفت: ظرف سه ماه اخیر جلساتی را در راستای هماهنگی با سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان و ... برگزار کردیم.

رییس ستاد توان افزایی سمن‌های شورای شهر با بیان اینکه در این دوره فعالیت ستاد، از توزیع پول میان سمن‌ها خودداری کرده و تنها به عنوان یک تسهیل کننده مسیر اقدامات خود را انجام دادیم، گفت: در پس همین تغییر رویکرد بسیاری از سمن‌ها که مایل نبودند از طریق ستاد توان افزایی سامان دهی شوند و حتی ارتباطی داشته باشند، به سمت مدیریت شهری تمایل نشان دادند چرا که متوجه شدند مدیریت شهری تنها تسهیل کننده مسیر است.

وی با بیان اینکه در این مدت مفاد تفاهم‌نامه‌های مشترک با سازمان محیط زیست و بهزیستی را به سرانجام رساندیم که به امید خدا هفته آینده امضا می‌شوند، گفت: ما هیچ هزینه‌ای را برای کمک به سمن‌ها تا این لحظه نداشتیم و قطعا اگر هزینه‌ای نیز وجود داشته باشد شفاف خواهد بود.

نظری با بیان اینکه توانستیم به اقدامات مالی ستاد نظم ببخشیم چرا که متاسفانه شاهد بودیم که پول مردم که نزد ما امانت است بی رویه خرج می‌شد، ادامه داد: اما حالا کل هزینه‌های ستاد در سال ۹۷ تنها ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص حذف سمنها گفت: هیچ سمی حذف نشد اما در جریان تکمیل بانک اطلاعاتی، مجموعه و نهادهایی مشاهده شدند که مجوز سازمان و نهادهای ذیربط را نداشتند که عملا در چتر حمایتی ستاد سمن‌ها هم قرار نخواهند گرفت.