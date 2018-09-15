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۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۱۰

در نشست با خبرنگاران مطرح شد؛

صادرات محصولات صنعت سنگ لرستان به کشورهای آمریکایی

صادرات محصولات صنعت سنگ لرستان به کشورهای آمریکایی

خرم‌آباد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از صادرات محصولات صنعت سنگ این استان به کشورهای آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی شامگاه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به موضوع خام فروشی سنگ از استان لرستان، اظهار داشت: حوزه سنگ استان طی چند سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بوده که برخی از مشکلات به دلیل سلایق بازار، کاهش ساخت و سازها و ... بوده است.

وی با اشاره به فعالیت دو نوع معدن گوهره و چینی در لرستان، عنوان کرد: سنگ چینی با توجه به شرایط اعلام شده با مشکلات جدی مواجه شده و بسیاری از معادن چینی استان طی چند سال گذشته تعطیل بوده اند چرا که سلیقه بازار را نمی توان عوض کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه سنگ چینی الیگودرز با مشکلاتی مواجه است، گفت: در این راستا جایگزینی پودر کربنات کلسیم به جای سنگ چینی در دستور کار قرار دادیم.

صفی خانی با اشاره به اینکه بازاری در این رابطه شناسایی و محصول را به آن معرفی کردیم، گفت: در نهایت این امر موجب شد که کربنات کلسیم منطقه الیگودرز به عنوان یکی از محصولات استان در دنیا مورد سفارش قرار گرفت و در حال حاضر به لحاظ اقتصادی جایگزین سنگ منطقه الیگودرز شده است.

وی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی معادن فعال استان و ظرفیت آنها، عنوان کرد: در حال حاضر خیلی از واحدهای سنگ بری مدرن کشور در لرستان فعالیت دارند و حدود هشت واحد سنگ بری مدرن در استان وجود دارد که آمادگی پردازش و بریدن سنگ ها و ارائه سنگ را به بازارهای بین المللی را دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، بیان داشت: در حال حاضر سنگ استان لرستان به کشورهای آمریکایی صادر می شود.

صفی خانی با بیان اینکه صادرات مواد معدنی استان از ۷۰ درصد به ۱.۵ درصد رسیده است، گفت: همچنین میزان صادرات محصولات صنعتی استان به ۹۸ درصد رسیده است و این امر نشان می دهد که از خام فروشی فاصله گرفته ایم.

کد مطلب 4404042

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