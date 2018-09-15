به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی باباحیدری شامگاه شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تصویب سند توسعه گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: تصویب و ابلاغ سند توسعه گردشگری چهارمحال بختیاری زمینه ساز توسعه این استان می شود.

وی بیان کرد: این استان ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری بسیاری دارد که باید این ظرفیت ها در مسیر توسعه قرار گیرند.

نماینده مردم شهرستان های اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز افزایش درامد خانوارهای چهارمحال و بختیاری می شود و این استان در مسیر توسعه بیشتر قرار می گیرد.

۲۰۰۰ شغل در کشور با اجرای طرح منع به کارگیری بازنشستگان ایجاد می شود

نماینده مردم شهرستان های اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد نشاط و شادابی در جامعه ضروری است، بیان کرد: دختران چهارمحال و بختیاری داری تفریحات و سرگرمی کمی هستند.

وی ادامه داد: اجرای طرح منع بکارگیری بازنشستگان نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح کشور دارد.

نماینده مردم شهرستان های اردل، کیار، فارسان و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیاری ازبازنشستگان جای خود را به جوانان می دهند و بیش از دو هزار شغل در سطح کشور ایجاد می شود.