  1. استانها
  2. مرکزی
۲۴ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۴۹

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:

پرداخت تسهیلات به ۶۲۶ طرح اشتغال روستایی استان مرکزی مصوب شد

پرداخت تسهیلات به ۶۲۶ طرح اشتغال روستایی استان مرکزی مصوب شد

اراک- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: اعطای تسهیلات بانکی به ۶۲۶طرح اشتغال روستایی استان مرکزی مصوب شده و یک هزار و ۲۱۶میلیارد ریال وام برای اجرای این طرح ها پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آبایی هزاوه عصر شنبه در نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در استان مرکزی تاکنون یک هزار و ۱۳۴ متقاضی تسهیلات اشتغال روستایی برای دریافت سه هزار و ۹۹۰ میلیارد ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند که پرداخت این تسهیلات طبق پیش بینی برای بیش از پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: در حال حاضر ۷۰۸ طرح اشتغال روستایی در بانک های عامل استان در مرحله بررسی قرار دارد و پرداخت یک هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال تسهیلات به ۶۲۶ طرح تصویب شده است.

آبایی بیان کرد: استان مرکزی از نظر بررسی و تصویب طرح های اشتغال روستایی جایگاه ۱۵ کشور را دارد و می طلبد بانک های عامل روندها را در این زمینه تسریع کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد: بر مبنای تصمیمات گرفته شده، سهم تسهیلات مشاغل خانگی استان مرکزی در سال جاری ۱۴۵ میلیارد ریال، سهم تسهیلات اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) ۳۷۰ میلیارد ریال و سهم تسهیلات اشتغال مددجویان بهزیستی نیز ۱۳۵ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: امسال تاکنون ۷۸۶ مددجوی کمیته امداد استان و همچنین ۳۰۴ مددجوی تحت پوشش بهزیستی برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی گردیده و تا به امروز ۱۵۱ مددجوی کمیته امداد و ۱۶ مددجوی تحت پوشش بهزیستی تسهیلات دریافت کرده اند.

کد مطلب 4404057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها