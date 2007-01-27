مسئول دفتر نخبگان نیروهای مسلح منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نخبگان نیروهای مسلح صبح امروز طی مراسمی با حضور جمعی از فرمانده های نیروهای مسلح در محل ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شد در این مراسم راه اندازی و شروع به کار رسمی این دفتر اعلام شد.

سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی در مراسم اعطای حکم مسئول دفتر نخبگان نیروهای مسلح گفت: سردار دکتر علی آبادی دارای سابقه حضور در دفاع مقدس، نیروهای مسلح، جبهه های علمی و فعالیت های تحقیقاتی است.

وی افزود: هر چند راه اندازی واحد نخبگان نیروهای مسلح با تأخیر انجام می شود اما امید می رود که این دفتر بتواند جایگاه واقعی خود را در سایه همکاری کلیه واحدها و سازمان های ستاد کل نیروهای مسلح نشان دهد.

معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروه