فقط ماني در " نگارگري ايران " داراي اهميتي برابر با بهزاد است

علي اصغر شعردوست در جلسه مطبوعاتي همايش بين المللي كمال الدين بهزاد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" علي اصغر شعر دوست ، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس و دبير كل همايش بين المللي كمال الدين بهزاد ، صبح امروز در نشست مطبوعاتي اين همايش گفت : همايش كمال الدين بهزاد با حضور محمد خاتمي رياست جمهوري اسلامي ايران و مير حسين موسوي رئيس فرهنگستان هنر 24 آذر در تالار وحدت افتتاح خواهد شد .همچنين در مراسم افتتاح اين همايش سمفوني بهزاد اجرا خواهد شد .

وي افزود : با توجه به اينكه مقبره بهزاد در تبريز واقع است از سال 1350 تا كنون سازمان ميراث فرهنگي اقدام به شناسايي وكشف آن كرده است ، اما با توجه به برپايي همايش كمال الدين بهزاد اين مقبره طي دوسال گذشته با خريد 60 خانه اي كه دراطراف آن بوده است كاملا بازسازي شده و در اطراف آن مدارس نگارگري ، موزه و نگار خانه داير شده است .

وي افزود : در نگارگري ايران فقط مي توان ماني را داراي مقام واهميتي برابر با بهزاد دانست . با اين وجود شاهد آن هستيم كه برخي كشور ها كه قصد ساختن هويتي براي خود هستند با نام اينگونه بزرگان به برپايي همايش مي پردازند و به رواج نظرات منحرفي اقدام مي كنند .در واقع از اين رويه كه طي 10 سال گذشته شاهد آن بوده اين مي توان به عنوان تاراج نواميس فرهنگي ايران ياد كرد .

شعر دوست گفت : بازتاب همين اعمال در داخل كشور باعث شد تا همايش كمال الدين بهزاد را درايران برگزار كنيم تا به اين وسيله نگارگري ايران و زواياي تاريك شخصيت و كارهاي كمال الدين بهزاد مشخص شود .

وي با تصريح اين مسئله كه فكر برگزاري همايش بين المللي كمال الدين بهزاد در ايران بعد از برگزاري همايش كمال الدين بهزاد در آسياي مركزي مطرح شده است گفت : اين شايد ضعف ما باشد كه همواره بعد از كشور هاي اين حوزه به فكر برپايي اين چنين همايش هايي مي افتيم . به هر حال در زمان زندگي بهزاد همه اين كشورها خوان نشين هاي ايران بودند ، اما ما قصد برخورد مستقيم با اين ادعا هاي همسايگان شمالي خود را نداريم و ترجيح مي دهيم با برپايي همايش هاي علمي اين مسائل را حل و فصل كنيم تا روابط سياسي كشور با اين همسايگان دچار خدشه نشود .

وي با بي اهميت خواندن ثبت نام اين مشاهير به عنوان هنرمندان كشور هاي شمالي ايران درفهرست يونسكو افزود :ما خود را محتاج اين مسائل نمي بينيم . هرچه نام اين افراد بيشتر مطرح شود ، بهتر است . در واقع با برپايي همايش هايي از اين دستسعي داريم ، اصل مسئله روشن شود و به اين امر اميدواريم . با اين وجود بايد توجه داشت، د رايران از بس از اين نوع اشخاص و مناسبت ها داريم ف ممكن است از منظر برپايي همايش ضعيف عمل كنيم .

وي درپايان گفت : حضور خارجي ها در اين همايش و ارائه مقالاتي در رابطه با تاريخ زندگي بهزاد به خوبي باعث اثبات گفته هاي ما مي شود .