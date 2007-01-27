حمله به ایران تمام خاورمیانه را به جهنم تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عمروموسی در داووس سوئیس درگفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد : گفته بودم که جنگ عراق درها را به سوی جهنم بازمی کند و این گونه نیز شد؛ دراین زمان،این اقدام (حمله به ایران ) تمام خاورمیانه را به داخل جهنم می برد .



وی افزود :"هراقدام نظامی که هم اکنون در هرجای خاورمیانه انجام شود؛ دلسرد کننده خواهد بود" .



این اظهارات، انعکاسی از اظهارات محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است که روز گذشته گفت : "اقدام نظامی (علیه ایران ) سبک سرانه است ".



دبیرکل اتحادیه عرب همچنین خواستاراعمال ضرب الاجلی شش ماهه برای حل و فصل در گیری اسرائیل و فلسطینی ها شد و تاکید کرد که سال 2007 یک سال سرنوشت ساز برای مذاکرات صلح خاورمیانه است .



وی دراین باره خاطرنشان کرد : باید زمان محدود و پایان کاری وجود داشته باشد؛ همه باید موافقت کند که به خودمان شش ماه فرصت دهیم و این امر باید در سال جاری باشد .



عمرو موسی گفت : سال 2007 ، سالی حیاتی است و به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 برگزار

می شود؛ دخالت آمریکا دراین درگیری تضعیف خواهد شد .



دبیر کل اتحادیه عرب که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس سفر کرده است، روز گذشته اعلام کرد : تهدید آمریکا برای اقدام علیه ایران بسیار جدی است و این مسئله درگیری های فرقه ای و قومی را در سراسر خاورمیانه گسترش خواهد داد.

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