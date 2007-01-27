به گزارش خبرگزاری مهر، عمروموسی در داووس سوئیس درگفتگو با خبرگزاری فرانسه خاطر نشان کرد : گفته بودم که جنگ عراق درها را به سوی جهنم بازمی کند و این گونه نیز شد؛ دراین زمان،این اقدام (حمله به ایران ) تمام خاورمیانه را به داخل جهنم می برد .
وی افزود :"هراقدام نظامی که هم اکنون در هرجای خاورمیانه انجام شود؛ دلسرد کننده خواهد بود" .
این اظهارات، انعکاسی از اظهارات محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی است که روز گذشته گفت : "اقدام نظامی (علیه ایران ) سبک سرانه است ".
دبیرکل اتحادیه عرب همچنین خواستاراعمال ضرب الاجلی شش ماهه برای حل و فصل در گیری اسرائیل و فلسطینی ها شد و تاکید کرد که سال 2007 یک سال سرنوشت ساز برای مذاکرات صلح خاورمیانه است .
وی دراین باره خاطرنشان کرد : باید زمان محدود و پایان کاری وجود داشته باشد؛ همه باید موافقت کند که به خودمان شش ماه فرصت دهیم و این امر باید در سال جاری باشد .
عمرو موسی گفت : سال 2007 ، سالی حیاتی است و به خاطر اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 برگزار
می شود؛ دخالت آمریکا دراین درگیری تضعیف خواهد شد .
دبیر کل اتحادیه عرب که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به داووس سوئیس سفر کرده است، روز گذشته اعلام کرد : تهدید آمریکا برای اقدام علیه ایران بسیار جدی است و این مسئله درگیری های فرقه ای و قومی را در سراسر خاورمیانه گسترش خواهد داد.
هشدار شدید عمرو موسی به آمریکا :
حمله به ایران تمام خاورمیانه را به جهنم تبدیل می کند
دبیر کل اتحادیه عرب در هشداری شدیداللحن به آمریکا گفت که اقدام نظامی علیه ایران، تمام خاورمیانه را به جهنم تبدیل خواهد کرد.
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