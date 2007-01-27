معرفی برترین دانشگاه های دنیا / هاروارد در صدر دانشگاه های جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس جدیدترین آمار جهانی که در اکتبر سال گذشته منتشر شد، دو دانشگاه کمبریج و آکسفورد پس از دانشگاه هاروارد در جایگاه دوم و سوم بهترین دانشگاه های جهان قرار گرفتند.

این دو دانشگاه انگلیس از دانشگاه ام آی تی آمریکا پیشی گرفتند و این دانشگاه را به جایگاه چهارم راندند، این در حالی است که عنوان چهارمین دانشگاه برتر سال گذشته نیز به دانشگاه آمریکایی "یل" تعلق یافت.

موقوفات دانشگاه هاروارد که معادل 26 میلیارد دلار است از رقم کلی وجوه متعلق به دانشگاه های انگلیس فراتر رفته و در راس جدول قرار دارد، با این حال تفاوت اهدایی های این دانشگاه در مقایسه با دانشگاه کمبریج از 13 درصد در سال 2005 به 3 درصد در سال 2006 کاهش یافت.

انگلیس در سال گذشته 3 دانشگاه خود را در جایگاه 10 دانشگاه برتر جهان جای داد به طوری که کالج "امپریال لندن" از جایگاه سیزدهم به نهم ارتقاء یافت. دیگر دانشگاه های برتر لیست 10 دانشگاهی به آمریکا اختصاص داشت.

نفوذ لندن به فهرست دانشگاه های برتر جهان با قرار گرفتن سه دانشگاه دیگر انگلیس در 50 دانشگاه اول جهان محکم تر شد. یکی از این سه دانشگاه شامل دانشکده اقتصاد لندن بود که در سال گذشته از جایگاه یازدهم به هفدهم نزول یافت. دو دانشگاه دیگر شامل "کالج لندن" و کالج "کینگ لندن" بود که به ترتیب به جایگاه های بیست و پنجم و چهل و ششم ارتقاء یافتند.

در مجموع 29 دانشگاه بریتانیا در سال گذشته جزو 200 دانشگاه برتر جهان بودند که این میزان در مقایسه با رقم 23 موردی سال 2005 شش پله صعود داشت. همچنین تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه های انگلیس در مقایسه با کشورهای دیگر در سال گذشته رقم بالاتری را نشان داد به طوری که دو دانشگاه کاردیف و ساوتهمپون 141 نفر، دانشگاه ریدینگ 190 نفر و دانشگاه آبردین 195 نفر ورودی داشتند.

این رتبه بندی برپایه بررسی نشریه THES از میان 3 هزار و 703 محفل آکادمیک در سراسر جهان برای انتخاب 30 دانشگاه برتر در زمینه های پژوهشی مبتنی بود.

در این ارزیابی اطلاعات گردآوری شده از 736 کارفرمای تحصیل کرده در سراسر جهان، همچنین تعداد اساتید و دانشجویان در دانشگاه ها، میزان موفقیت دانشگاه ها در جذب دانشجویان خارجی و شهرت جهانی دانشگاه ها لحاظ شد.

تسلط زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک در محافل آکادمیک و تجاری یکی از دلایل برجسته قرار گرفتن دانشگاه های انگلیس و آمریکا در فهرست بهترین دانشگاه های جهان بود.

دانشگاه های 30 کشور مختلف در 200 دانشگاه برتر جهان حضور داشتند و دانشگاه های چین نیز در سال گذشته شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه بودند.