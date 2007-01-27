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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۷

به منظور شرکت در همایش دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی،

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی 19 بهمن به قم می‌رود

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت شرکت در همایش دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 19 بهمن به قم سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مراسم اهدای جوایز اولین دو سالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی برگزارمی گردد.

با پایان یافتن مراحل مختلف داوری آثار رسیده، آثار برتر در چهار موضوع فقه سیاسی، فلسفه سیاسی، علوم سیاسی و حقوق سیاسی، در سه سطح کتاب، پایان نامه و پژوهش منتشر نشده، مشخص شده است.

از این آثار در همایشی که صبح روز پنجشنبه 19 بهمن ماه امسال در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفاء قم برگزار می گردد، تقدیر می شود.

کد مطلب 440426

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