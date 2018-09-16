هشدار در خصوص عدم تحقق بودجه غیرنقد شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی الویری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه با بیان اینکه در بودجه سال ۹۷ بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بودجه غیرنقد پیش بینی شده که تاکنون تنها ۲۶۰ میلیارد تومان ان محقق شده است گفت: این رقم غیرقابل باور است.

وی ادامه داد: اگر دستورالعمل هایی که برای تحقق این بودجه محقق شده اشکال دارد طی یک دو فوریت موارد اصلاحیه را به شورا ارائه کنید تا بودجه غیرنقد با مشکل رو به رو نشود و اگر این بودجه مشکلی ندارد و مورد غفلت قرار گرفته دستورالعمل های شورا را اجرایی کنید.

وی در خصوص حاشیه هایی که طی این مدت برای شوراهای کشور ایجاد شده طی یک کنفرانس مطبوعاتی به طور مفصل در این خصوص صحبت می کنم و با اعداد و ارقام نشان می دهم عملکرد شوراهای پنجم ستودنی است.