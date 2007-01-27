احزاب به شکل جدی می توانند در تصحیح حکومت نقش داشته باشند

محمد علی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، اظهار داشت: واقعیت این است که احزاب در ایران به صورت جدی وجود ندارند و تازه در آغاز راه هستند، اما چنانچه احزاب در کشورمان شکل جدی بگیرند می توانند در تصحیح حکومت نقش جدی داشته باشند.

معاون پارلمانی دولت خاتمی افزود: حکومت هایی که می خواهند در عملکردها آزاد باشند، معمولا از احزاب برای انجام کارها دعوت به عمل نمی آورند.

ابطحی خاطرنشان کرد: 8 سال حاکمیت جریان اصلاحات به صورت عمیق و نهادینه به جامعه فهماند که مردم دارای نقش جدی هستند و حقوق آنان را به مردم گوشزد کرد و به راحتی می توان گفت که بزرگترین اثر اصلاحات آشنا شدن مردم با حقوقشان بود و اکنون اگر حق آنان داده نمی شود، آنان متوجه این موضوع هستند.

معاون پارلمانی دولت خاتمی در عین حال تصریح کرد: یکی از حقوق جامعه، فعال شدن مدنیت در اداره حاکمیت است، اما در دوران اخیر چندین تلاش جدی برای کم رنگ کردن احزاب صورت گرفته است، لذا جایگزین کردن نهادها و موسسات رسمی و غیررسمی حکومتی به جای احزاب و فعال کردن آنها در عرصه سیاسی تعبیر دیگری از تک حزبی در ایران است.

ابطحی گفت: دو نهادی را که وزیر ارشاد به عنوان جایگزین احزاب معرفی کرده از ابتدای انقلاب مطرح بودند ولی اساسی ترین مخالفت ها توسط حضرت امام(ره) با این امر صورت گرفت و امام ورود جریانات نظامی به سیاست را ممنوع کرده و طبیعتا اگر بسیج وارد جریانات سیاسی که اصلی ترین نقش کارکردی آن را احزاب برعهده دارند، بشود، از فلسفه وجودی که امام برای آن تعریف کرده، دور شده است.

وی خاطرنشان کرد: روحانیت اولین تجربه جدی خود را در راه اندازی حزب با نام حزب جمهوری اسلامی که افرادی بسیار قدرتمند و معروف بودند، تجربه کرد اما تنها حزبی که توسط امام راحل منحل شد، همین حزب بود بدلیل اینکه امام خمینی (ره) با این موضوع که روحانیون نقش احزاب را به عهده بگیرند مخالف بودند و نمی خواستند آنان جایگزین احزاب شوند.

ابطحی درپایان گفت: اکنون جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم علیرغم اصرار وزارت کشور تاکنون حاضربه ثبت رسمی تشکیلات خود درردیف احزاب نشده اند، چون معتقدند که نقش روحانیت، غیر نقش کارکردی احزاب است.