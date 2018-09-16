ایجاد اولین کلینیک تخصصی کودکان سرطانی در اردبیل حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قرآن نویس صبح یکشنبه در تشریح برنامه ها و اقدامات درمانی و حمایتی این بنیاد از کودکان سرطانی استان اردبیل افزود: بنیاد حمایت از کودکان سرطانی در سال ۸۵ فعالیت های خود را رسما آغاز و تاکنون در حوزه های درمانی و حمایتی از سوی خیرین، توانسته اقدامات مطلوبی را انجام دهد.

وی با اشاره به پوشش کامل مالی بنیاد در حوزه درمانی و رفاهی کودکان مبتلا به سرطان در این استان تصریح کرد: امروز هیچ کودک سرطانی در اردبیل به لحاظ مالی و درمانی مشکلی نداشته و تمام هزینه های درمانی آنها از سوی خیرین و توسط بنیاد پرداخت می شود.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل تاکید کرد که تمام هزینه های بیمارستانی دولتی و غیردولتی، دارو، آزمایشگاه، پاتولوژی، سی تی اسکن، ام آر آی و رادیولوژی کودکان مبتلا به سرطان و نیز اعزام این کودکان به مراکز درمانی محک تهران، مشهد و بوشهر از سوی این بنیاد پرداخت می شود.

وی بیان داشت: علاوه براین هزینه های فیزیوتراپی، تهیه پروتز، کاردرمانی، شنوایی سنجی، گفتار درمانی، مشکلات پوستی، دندانپزشکی، هزینه سفرهای درمانی و حتی خدماتی نظیر تهیه شیرخشک رژیمی و پوشک بچه و... به عنوان هزینه های جانبی از سوی بنیاد پرداخت می شود.

قرآن نویس در عین حال با اشاره به محدودیت فضای بیمارستانی در اردبیل برای کودکان سرطانی، ایجاد اولین کلینیک تخصصی کودکان سرطانی در اردبیل را ضروری خواند و بر لزوم حمایت مسئولان و دستگاه های مرتبط برای راه اندازی این مرکز تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این بنیاد برای راه اندازی این کلینیک تمام زیرساخت ها نظیر زمین و یا فضای مناسب ساختمانی، اعتبارات ساخت و تجهیز و... را فراهم کرده است، متذکر شد: هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد و تنها نیاز به مجوز و همراهی و تعامل مسئولان استانی داریم.

رئیس بنیاد حمایت از کودکان سرطانی اردبیل با بیان اینکه این بنیاد تنها با کمک ها و مساعدت های خیرین و مردم و در راستای خدمات رسانی و کاهش آلام خانواده های بیماران و نیازمندان فعالیت می کند، افزود: هم اکنون در حال راه اندازی کلینیک تخصصی دندانپزشکی مجهز و پیشرفته در این بنیاد هستیم.

وی با بیان اینکه این کلینیک نیز برای کودکان بی سرپرست، سرطانی و خانواده های آنها و نیز نیازمندان خدمات رسانی خواهد کرد، یادآور شد: این بنیاد علاوه بر حوزه های اعلام شده در بحث فرهنگی، آموزشی نیز فعال بوده و خدمات گسترده ای به جامعه تحت پوشش ارائه می دهد.

قرآن نویس رسیدگی به معیشت خانواده های کودکان سرطانی و دانش آموزان تحت پوشش را از دیگر خدمات بنیاد برشمرد و عنوان کرد: بسته های غذایی برای این خانواده ها و بسته های حمایتی نوروزی، مناسبتی و ... برای دانش آموزان به صورت مرتب از سوی خیرین ارائه می شود.