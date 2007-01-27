نصب تابلوهای راهنمای معابر در تقاطع های شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت عرف ایران وابسته به شهرداری تهران اعلام کرد: ابتدا این طرح به صورت آزمایشی در تقاطع خیابانهای شریعتی - بهشتی (چهار راه قصر) و تقاطع خیابانهای سهروردی - بهشتی در آذر 85 به اجرا در آمد.

با توجه به نتایج حاصله از اجرای آزمایشی این پروژه تصمیم بر آن شد در کلیه تقاطع های خیابانهای شهید بهشتی ، شهید مطهری و شهید طالقانی این طرح به اجرا در آید.

اجرا و نصب این تابلوها هم اکنون در شرکت عرف ایران در دست انجام است و در اواخر دی ماه این طرح در تمامی تقاطع های خیابان شهید بهشتی ( ده تقاطع مجهز به چراغ راهنما ) به اجرا در آمد.