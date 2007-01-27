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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۳۵

نصب تابلوهای راهنمای معابر در تقاطع های شهر تهران

در راستای طرح معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به منظور هدایت شهروندان در تقاطع ها با توجه به طرحهای ارائه شده و کارشناسی های صورت گرفته از سوی متخصصان شرکت عرف ایران ، به منظور به دید بهتر رانندگان ، تابلوهای اسامی معابر بر روی بازوی چراغ های راهنمایی نصب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت عرف ایران وابسته به شهرداری تهران اعلام کرد: ابتدا این طرح به صورت آزمایشی در تقاطع خیابانهای شریعتی - بهشتی (چهار راه قصر) و تقاطع خیابانهای سهروردی - بهشتی در آذر 85 به اجرا در آمد.

با توجه به نتایج حاصله از اجرای آزمایشی این پروژه تصمیم بر آن شد در کلیه تقاطع های خیابانهای شهید بهشتی ، شهید مطهری و شهید طالقانی این طرح به اجرا در آید.

اجرا و نصب این تابلوها هم اکنون در شرکت عرف ایران در دست انجام است و در اواخر دی ماه این طرح در تمامی تقاطع های خیابان شهید بهشتی ( ده تقاطع مجهز به چراغ راهنما ) به اجرا در آمد.

کد مطلب 440441

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