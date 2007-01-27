لایحه اصلاح ماده 3 قانون نظام پزشکی تقدیم مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: رئیس جمهور لایحه اصلاح ماده 3 قانون نظام پزشکی کشور ، مصوب 1383 که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی در جلسه مورخ 6 دی سال 85 هیئت وزیران به تصویب رسیده است را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.

بر اساس این لایحه ، با عنایت به ضرورت یکسان سازی در نحوه تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی و به منظور جلوگیری از اعلام تعرفه های متفاوت توسط سازمان های ذی ربط که باعث افزایش هزینه های مردم در جامعه می شود و رفع مشکلات اجرایی در این زمینه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده این لایحه بند ک ماده (3) قانون نظام پزشکی ایران مصوب 1383 به این شرح اصلاح می شود: مشارکت فعال به هنگام تعیین با تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و غیر دولتی با مراجع ذی صلاح و تعیین تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی در هیئت وزیران و همکاری با مراجع ذی صلاح در اجرای تعرفه های مصوب.