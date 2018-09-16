  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

یک جوان ایرانی در حمله یک گروه راستگرا در آلمان زخمی شد

یک جوان ایرانی در حمله یک گروه راستگرا در آلمان زخمی شد

بدنبال حمله یک گروه راستگرا در آلمان به افراد خارجی یک جوان ایرانی زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پلیس  شهر کمنیتس آلمان ۱۵ تن از اعضای یک گروه موسوم به «مقاومت مردمی» را که افراد خارجی در این شهر را مورد اذیت و آزار قرار می دادند، دستگیر کرد.

پلیس آلمان از میان افراد دستگیر شده برای ۶ نفر قرار بازداشت صادر کرده است.

در جریان درگیری این افراد با مردم و نیروهای پلیس یک جوان ۲۶ ساله ایرانی بواسطه پرتاب شی سخت از ناحیه سر مصدوم شده است.

این در حالی است که دادستانی شهر کمنیتس در حال پیگیری و بررسی های بیشتر در خصوص حوادث اخیر این شهر است. 

درگیری های کمنیتس اعضای کابینه آلمان از جمله وزیر کشور و رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی این کشور را به چالش کشانده است.

کد مطلب 4404451
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه