یک جوان ایرانی در حمله یک گروه راستگرا در آلمان زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پلیس شهر کمنیتس آلمان ۱۵ تن از اعضای یک گروه موسوم به «مقاومت مردمی» را که افراد خارجی در این شهر را مورد اذیت و آزار قرار می دادند، دستگیر کرد.

پلیس آلمان از میان افراد دستگیر شده برای ۶ نفر قرار بازداشت صادر کرده است.

در جریان درگیری این افراد با مردم و نیروهای پلیس یک جوان ۲۶ ساله ایرانی بواسطه پرتاب شی سخت از ناحیه سر مصدوم شده است.

این در حالی است که دادستانی شهر کمنیتس در حال پیگیری و بررسی های بیشتر در خصوص حوادث اخیر این شهر است.

درگیری های کمنیتس اعضای کابینه آلمان از جمله وزیر کشور و رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی این کشور را به چالش کشانده است.