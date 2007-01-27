افزایش تعهدات صندوق تامین هزینه مازاد درمان کارکنان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین سدهی نیا با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه همواره رفاه کارکنان و خانواده آنان هدف اصلی فعالیت صندوق های خود بیمه ای دانشگاه بوده است، تعهدات "صندوق تامین هزینه مازاد درمان کارکنان" با رعایت ضوابط و رعایت آیین نامه و بدون افزایش نرخ حق عضویت سرانه ماهیانه افزایش یافت و دو طرح جدید نیز به آن افزوده شد.

وی با اشاره به سیر صعودی متقاضیان برای عضویت در این صندوق گفت : در سال تحصیلی 85-84، 33 هزار و 500 نفر از 135 واحد دانشگاهی به عضویت این صندوق درآمدند که پیش بینی می کنیم این تعداد تا پایان سال جاری به 40 هزار نفر برسد.

سدهی نیا افزایش تسهیلات را شامل : تامین هزینه های جراحی های خاص مغز واعصاب، قلب، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان در سال حداکثر تا مبلغ 25 میلیون ریال، بستری بیمارستانی و انواع جراحی های ناشی از حادثه و بیماری حداکثر تا مبلغ 12 میلیون ریال، زایمان طبیعی حداکثر تا مبلغ سه میلیون و 500 هزار ریال، سزارین حداکثر تا مبلغ چهار میلیون و 500 هزار ریال، پارا کلینیکی تا مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال دانست و گفت : دو طرح جدید تامین هزینه های بستری و جراحی نازایی و ناباروری تا سقف 10 میلیون ریال و چشم پزشکی و رفع عیوب انکساری با ضعف چهار دیوپتر به بالا تا سقف دو میلیون و 500 هزار ریال نیز اضافه شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تخصصی بودن و تنوع هزینه های داندانپزشکی مراتب طی تعرفه و دستورالعمل جداگانه ای ابلاغ می شود.

مدیر کل دفتر تسهیلات اعتباری و رفاهی دانشگاه آزاد افزود: این صندوق در سال 81 با عضویت 18 هزار و 900 نفر از 93 واحد دانشگاهی راه اندازی و حق عضویت آن 10 هزار و 500 ریال تعیین شد. مبلغ سه هزار و 500 ریال آن از سوی دانشگاه و هفت هزار ریال آن از سوی کارکنان به صورت ماهانه پرداخت می شود.

وی در ادامه چارچوب هزینه های پاراکلینیکی را انواع آزمایشات، رادیولوژی، رادیوتراپی، فیزیوتراپی، سونوگرافی، اسکن و ... دانست و گفت: در ردیف جراحی و بیمارستان، هزینه های ناباروری، بیماری های با سابقه قلبی و مادرزادی کارکنان و همسران و فرزندان آنان که قابل تعهد بیمه گران نیست تا سقف مصوب قابل پرداخت است.