فیلم "حکمت پنهان" از شبکه اول پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "حکمت پنهان" به کارگردانی مجید تربتی فرد، بعد از ظهر دوشنبه 9 بهمن ماه با بازی مهدی امینی خواه و نسرین نصرتی از شبکه اول پخش می شود. داستان این فیلم درباره پسری پاک دل به نام احمد است که با وانت امرار معاش می کند. احمد فردی به نام نعمت را سوار ماشین خود می کند تا به مقصد برساند، اما او با نیرنگ احمد را دست به سر می کند تا وانت را به سرقت ببرد.

فیلم "مسافر" از تولیدات سیمای مرکز بوشهر، بعد از ظهر سه شنبه 10 بهمن ماه به کارگردانی اکبر تدبیری از شبکه اول روی آنتن می رود. این فیلم قصه پیرمردی را روایت می کند که در تنهایی خود کابوس می بیند و بی محبتی فرزندان او را مریض کرده است. پیرمرد که نوحه خوان سیدالشهداء است به یاد یار دیرینه خود حیدر می افتد و برای پیدا کردن او راهی بوشهر می شود.

فیلم "مهمانان غریب خاک"، سه شنبه شب 10 بهمن ماه به کارگردانی سیدمحمد مختاری از شبکه اول پخش می شود. مریم بوبانی در این فیلم بازی کرده و داستان آن درباره چند همسر شهید است که برای شناسایی پیکر دو شهید تازه پیدا شده، راهی سردخانه بنیاد شهید می شوند. سرانجام معلوم می شود یکی از شهدا متعلق به بی بی خاتون است.