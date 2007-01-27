اعتبارات پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد باید افزایش یابد

رئیس شورای پژوهش منطقه‌ 5 دانشگاه ‌آزاد اسلامی از افزایش اعتبارات پژوهشی در واحدهای دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت پژوهشی در واحدهای دانشگاه آزاد، این اعتبارات باید افزایش یابد.