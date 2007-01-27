اعتبارات پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد باید افزایش یابد

دکتر مصطفی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اکنون دو میلیارد تومان به طرح های پژوهشی اختصاص داده شده که با توجه به فعال بودن 15دانشگاه در منطقه پنج دانشگاه آزاد این میزان اعتبار باید افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات پژوهش دانشگاه آزاد بیش از دانشگاه های دولتی است، افزود: در واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 20 هزار متر مربع فضای آزمایشگاهی با 280 آزمایشگاه در زمینه های مختلف دایر است. همچنین در این واحدها 80 انجمن علمی فعال هستند.
یوسفی گفت : در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی این منطقه در مجموع 900 عضو هیات علمی و یکصد بورسیه دکتری وجود دارد و پناسیل خوبی برای انجام طرح های پژوهشی کاربردی فراهم شده است.
وی افزود : همه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای مختلف توانایی انجام واحدهای صنعتی، اقتصادی و سایر بخش ها را دارند.
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