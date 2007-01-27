۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۵:۲۹

رئیس دانشگاه پیام نور خبر داد :

انعقاد تفاهم نامه دانشگاه پیام نور با سازمان آموزش و پرورش

دانشگاه جامع پیام نور استان تهران با سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه پیام نور در جلسه تبیین مفاد تفاهم نامه، ضمن تشریح سیاست ها، فعالیت ها و برنامه های آتی این دانشگاه در راستای توسعه دوره ها در مراکز و واحدها به ویژه مناطق محروم گفت : یکی از مهم ترین سیاست های دانشگاه در این زمینه بکارگیری سیاست برون سپاری است که بر اساس آن، دانشگاه از فضا و امکانات اشباع نشده و بلااستفاده دیگر سازمان های دولتی استفاده می کند.

علیرضا علی احمدی ضمن اشاره به پتانسیل های قوی موجود در سازمان آموزش و پرورش و دانشگاه پیام نور، بر توسعه همکاری دو جانبه تاکید کرد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه، ارتقای سطح تحصیلی کارکنان آموزش و پرورش و توسعه ظرفیت پذیرش دانشپذیران و دانشجویان در دانشگاه جامع پیام نور استان تهران با استفاده از ظرفیت های آموزش و پرورش این استان است.

این تفاهم نامه در راستای تفاهم نامه دانشگاه پیام نور و وزارت آموزش و پرورش به صورت پایلوت از دانشگاه جامع پیام نور تهران آغاز شده و در آینده نزدیک در سایر استان ها و مراکز با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و سازمان آموزش و پرورش استان ها اجرا خواهد شد.

