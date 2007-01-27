غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح همزمان با سراسر کشوردر استان اجرا شده است که براساس آن کامیون‌های جدیدی مطابق استانداردهای جهانی، جایگزین کامیون‌های فرسوده با عمر بالاتر از40 سال می‌شود.

وی با بیان این مطلب افزود: هدف از اجرای این طرح ارتقای سطح خدمات ، افزایش سطح ایمنی حمل و نقل کالا ، کاهش مصرف سوخت ، کاهش مدت زمان سفر و رعایت استانداردهای زیست محیطی در چرخه حمل و نقل کالاست.



رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی گفت: میزان تسهیلات برای هر کامیون 400 میلیون ریال با نرخ سود 17 درصد در نظر گرفته شده است.



وی تصریح کرد: مالکین کامیون‌های مشمول طرح می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت‌های ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.



مشرفی در پایان گفت: از محل تسهیلات طرح‌های زودبازده تا کنون 135 متقاضی خرید کامیون به بانک‌های عامل معرفی شده اند که در حال تشکیل پرونده و طی کردن مراحل اداری هستند.