ولایتمداری و لبیک گویی به ولایت، سن و سال نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده امام جمعه مرند، ظهر امروز در تجمع بزرگ هیئت های عزاداری دانش آموزان شهرستان مرند که با عنوان «احلی من العسل» در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: عدالتخواهی و لبیک گویی به ولایت، سن و سال نمی شناسد، مانند حضرت قاسم بن الحسن(ع) که در روز کربلا، ولایتمداری را به اثبات رساند.

وی افزود: بعد از گذشت هزار و ۳۸۰ سال از واقعه عاشورا، همچنان فریاد عدالتخواهی بلند است و علی اکبرها و قاسم هایی تربیت شده اند و امروز ملت بزرگ ایران بیش از هر زمان دیگری، درس قیام را به دست آورده که با حضور نسل جوان در صحنه محقق شده است.

امام جمعه مرند با اشاره به اینکه ترامپ و نتانیاهو امروز عین مظهر شمر هستند، گفت: جوانان ما امروز باید با پاکی و تحصیل و تهذیب، علم و پرچم امام حسین(ع) را به دست گرفته و وفاداری خود را ثابت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: نوجوانان و جوانان باید با اقامه نماز، راستگویی و احترام به بزرگان، نمایش عزاداری و گریه برمصیبت های سیدالشهدا، فریاد علیه ظلم را پررنگ کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به اقتدار ایران اسلامی عنوان کرد: شاه ایران در رژیم پهلوی، در اختیار چنگ آمریکا بود، اما امروز ایران صاحب چنان قدرتی است که با شناسایی زمان دقیق، مکان تجمع تروریست ها را موشک باران می کند.

امام جمعه مرند افزود: امروز استکبار، این قدرت و آمادگی نظام اسلامی ایران را نمی توانند تحمل کنند، چرا که ایران امروز به قدرت بزرگ جهان تبدیل شده است.