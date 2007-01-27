اکتشاف نفت در خراسان رضوی بعد از 37 سال آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر در مشهد محمد جواد محمدی زاده درجلسه شورای اداری استان خراسان رضوی در استانداری گفت: سنت برپایی نماز ظهر عاشورا را باید ارج نهیم تا با شکوه هر چه بیشتر برگزار شود.

وی با اشاره به دهه فجر افزود: انقلاب اسلامی به دلیل اینکه ریشه در قیام عاشورا دارد تقارن این دو رویداد عظیم تاریخی امسال عاشورا حال و هوای دیگری دارد.

محمدی زاده تصریح کرد: اگر امام حسین (ع) با تمام توان در مقابل ظلم ایستادگی نمودند امسال ایران با همین بینش با تمام توان در مقابل ظلم تبلیغی و قدرت های استکباری ایستاده است.

وی افزود: همبستگی، وحدت و یکپارچگی باید در بین ملت همواره باید تبلور داشته باشد و موج بزند و اوج این حرکت یوم الله 22 بهمن است.

محمدی زاده اظهار داشت: 334 پروژه همزمان با دهه فجر افتتاح خواهد شد که نقش مهمی در توسعه استان دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: زیر دل مردم نباید خالی شود بلکه باید با قوت ها و توفیقات نظام با ایدئولوژی اسلامی انقلاب و نقش مردم و رهبری در پیروزی و ادامه انقلاب آشنا شوند و کارآمدی نظام به جوانان معرفی شود.

وی همچنین خواستار آمادگی برای پذیرایی از خیل عظیم زائران و عزاداران در مشهد شد و افزود: تعطیلی های نوروزی و خارج شدن محرم از ایام نوروز موجب افزایش زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) خواهد شد.

محمدی زاده بر پیگیری مسائل مربوطه به اماکن اقامتی و استقرار زائران، امنیت، ارزاق عمومی، تسهیلات زیارت و سیاحت، تردد در بزرگراهها و آزاد راهها، امکانات پیش بینی شده حمل ونقل هوایی و زمینی و اورژانس و بهداشت شد.

استاندار خراسان رضوی همچنین در خصوص بودجه های این استان اظهار داشت: رشد اعتبارات عمرانی استان 74 درصد است هرچند پایه بودجه استان در سال های گذشته سست بوده است اما امسال با افزایش بودجه جبران شد.

وی افزود: بیش از 80 درصد اعتبارات سال جاری تخصیص یافته است ،حتی دربسیاری از مناطق محروم رقم تخصیص ها به 100 درصد و در برخی از دستگاهها بیشتر از اعتبار نیز هزینه شده است.

محمدی زاده با اشاره به پیشرفت 78 درصدی پروژه های استان تصریح کرد: از 232 مصوبه و توافقنامۀ سفر استانی ریاست جمهوری، 2/17 درصد اقدام شده و پایان یافته، 3/1 درصد یعنی سه مصوبه اقدامی صورت نگرفته و 1/ 65 درصد در حال اقدام است.

استاندار خراسان افزود: مدیران پروژه های سفر ریاست جمهوری و طرح های اشتغال زا را در اولویت کاری خود قرار دهند، چون تحمل حتی یک مصوبه زمین مانده را نداریم.

محمدی زاده با اشاره به اهمیت نقد گفت: در نقد عالمانه و هوشمندانه است که رشد می کنیم و القاء نارسایی ها و کاستی ها به نفع نیست و وظیفه رسانه ها حفظ امانت است.

وی از آغاز گمانه زنی برای اکتشاف نفت و گاز در این استان خبر داد و افزود: اکتشاف نفت و گاز که از سال 48 تعطیل شده است با پیگیری نمایندگان مجلس در 40 نقطه گمانه زنی آغاز خواهد شد.

محمدی زاده همچنین افزایش قیمت نان را مصوبه شورای اقتصاد اعلام کرد و افزود: افزایش نرخ نان مصوبه شورای اقتصاد است دولت افزایش نداده است.

وی یاد آور شد: قیمت نان در دو سال گذشته تغییر نکرده و افزایش قیمت نان بدلیل افزایش 37 درصد مزد کارگر، افزایش هزینه حمل و نقل و سایر هزینه ها بوده است که استان خراسان با افزایش 26 درصد کمترین افزایش را در استانهای کشور داشته است.

همچنین در ادامه این جلسه احمد توکلی افشار رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای با اشاره به اشتغال یک میلیون و سیصد هزار نفر اتباع بیگانه بصورت غیر قانونی در کشور گفت: تهدیدات ناشی از اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

توکلی افشار اظهار داشت: در استان خراسان رضوی در صنایع و اصناف مختلف 100 الی 130 هزار نفر تبعه خارجی که اغلب افغانی می باشند به طور غیر مجاز مشغول به کار می باشند.

وی گفت: جهت ایجاد 100 هزار فرصت شغلی جدید در استان نیاز به دو هزار میلیارد تومان است.

توکلی افزود: تبدیل نیروی کار ارزان قیمت خارجی به عنوان کار رقیب به جای ظرفیت تکمیلی و تأثیر منفی بر اشتغال، استملاک غیر قانونی منازل مسکونی، اراضی کشاورزی، کارگاهها و مؤسسات تجاری، به انحصار در آوردن بسیاری از مشاغل نیمه تخصصی کشور و خطر حذف این مشاغل از لیست مشاغل فعال از تهدیدها و آسیب های ناشی از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی است.

وی در خصوص دیگر تهدیدها و آسیب های ناشی از اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی تصریح کرد: بهره مندی اتباع خارجی از حدود 18000 میلیارد ریال یارانه دولتی، تغییر فرهنگ کار و اشتغال کشور، افزایش تنش در محیط های کارگری و بروز مشکلات سیاسی امنیتی در کشور، افزایش ازدواج های غیرمجاز، افزایش آمار قتل و کاهش ضریب امنیتی از دیگر تهدیدهاست.

توکلی افشار خواستار توجه ویژه دستگاههای اجرایی و نهادهای پیمانکار، دولتی، تعاونی ونظامی به مسئله اخذ پروانه کار جهت کلیه اتباع شاغل شد و افزود: این ارگانها اطلاع رسانی به ذینفعان مرتبط در حوزه اجرائی خویش مبنی بر منافع اجرایی این طرح و هماهنگی در بکارگیری اتباع مجاز خارجی با اداره کل اتباع خارجی وزارت کار و اداره کل اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی را انجام دهند.

همچنین در ادامه این جلسه علی عسگری نماینده مردم مشهد و کلات نیز گفت: مسکوت ماندن اصل 8 قانون اساسی مانند نادیده گرفتن قیام عاشورا است.

وی افزود: اصل 8 قانون اساسی اصلی است که به آیه قرآن مزین است و بر زمین مانده است چون لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

نماینده مردم مشهد و کلات از همکاری دستگاههای اجرایی برای اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری انتقاد کرد و افزود: دستگاههای اجرایی خراسان برای اجرایی شدن مصوبات دولت همکاری نمی کنند و دانشگاه صنعت ومعدن به یک تفاهم نامه با وزارت علوم اکتفا کرده است.

عسکری اظهار داشت: احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران بعید است.

وی یاد آور شد: مردم تحمل فشارهای اقتصادی را ندارند و در مایحتاج ضروری مثل نان مانده اند و باید به مردم وعده دروغ ندهیم، ارزانی را تبلیغ نکنیم چون گرانی نان اثر بدی بر افکار عمومی داشت.

شایان ذکر است: در این جلسه محمد رضا سجادیان نماینده مردم خواف و رشتخوار به رشد بودجه استان ها و انعطاف پذیری بودجه با توجه به تحریم ها اشاره نمود و درخصوص ابهامات لایحه بودجه گفت: هدفمند کردن یارانه ها، لایحه نظام پرداخت حقوق، سهمیه بندی بنزین، بودجه های شرکت های دولتی از ابهامات لایحه بودجه 86 است.