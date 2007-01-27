50 پروژه تعاونی در دهه فجر در استان خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

حسن قاسمی علی آبادی مدیر کل تعاون خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان این مطلب افزود: در 18 بهمن ماه جاری با حضور تعاونگران و مسئولان، شرکت تعاونی سهام عدالت خراسان رضوی شروع به کار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: این شرکت تا عید برای 440 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بسیجیان فاقد درآمد برگ سهام صادر خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: مرحله بعدی کار این شرکت تعاونی، شناسایی روستاییان و عشایر واجد شرایط دریافت سهام عدالت خواهد بود.

وی با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر تعاون مبنی بر ارایه زمین رایگان با اجاره 99 ساله به افراد فاقد مسکن گفت: قبلا ارایه زمین برای افراد شهرهای زیر 150 هزار نفر بود که اکنون به 250 هزار نفر ارتقاء یافته است و شامل کلیه شهرهای استانهای خراسان به غیر از مشهد مقدس می شود.